快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕交鋒！藍魏平政質疑對手「打假球」 綠陳素月：領銜提案加重刑度

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣長候選人魏平政質疑對手在嚴懲毒駕議題「打假球」，在野黨三讀通過提高毒駕刑責，陳素月未參與表決。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣長候選人魏平政質疑對手在嚴懲毒駕議題「打假球」，在野黨三讀通過提高毒駕刑責，陳素月未參與表決。記者簡慧珍／攝影

立法院在野黨團10月30日三讀通過加重毒駕刑責，民進黨立委缺席未參與表決。國民黨彰化縣長候選人魏平政今追問，民進黨縣長候選人陳素月沒去投票，難道不支持立法院加重處罰毒駕？陳素月強調，她已主動提案修法提高毒駕刑度，真的是在野黨團審議過程粗暴才沒缺席。

魏平政昨「每日一問」陳素月對提高毒駕刑責，陳素月回應說，對毒駕表達最嚴厲的譴責立場，並已在6月11日個人臉書已經公開絕對零容忍，並主張對於毒駕行為應該從源頭嚇阻、加強查緝及法律面加重處罰。

魏平政今指出，國民、民眾的兩黨立委提案並三讀通過「刑法」第185條之3修正草案，對毒駕處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金、毒駕致人於死，處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金、毒駕致人重傷處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，經判決有罪確定後10年內再犯毒駕致人於死，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金、再犯致人重傷則處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金。

魏平政說，立法院已三讀通過修正版本大幅提高毒駕刑責，陳素月選擇缺席不表決，是否對嚴懲毒駕「打假球」，或只要在野黨提出的，無論好不好一概找理由反對到底，結果自己也沒再積極推動修正刑法遏止毒駕，淪為口號喊毒駕零容忍。

魏平政要求陳素月正面回答，第一10月30日為何未出席表決？第二支持哪個版本、對毒駕再犯致死是否支持死刑？第三她認為合宜的審議程序及具體替代方案是什麼？應向鄉親說清楚、講明白。

陳素月今表示，她在立法院領銜提案修正刑法以提高懲罰毒駕，包括毒駕未肇事由3年以下有期徒刑提高至5年以下，致重傷提高至3年以上、10年以下有期徒刑，致死提高至5年以上、12年以下有期徒刑，並得併科罰金為100萬元、200萬元、400萬以下，一年內再犯毒駕致重傷者處5年以上、12年以下有期期徒刑，致死者處7年以上有期徒刑或無無期徒刑，並得併科罰金400萬元、600萬元以下。

陳素月表示，在野黨在表決前才拿出修正條文內容，沒充分時間進行逐項討論，及釐清和犯罪構成要件、刑度及適用等爭議，尤其這次修法關係著死刑，未經審查及協商就三讀通過，她無法支持這樣粗暴的修正法令，所以沒參與表決。

民進黨彰化縣長候選人陳素月重申她在立法院領銜提案嚴懲毒駕。記者黃仲裕／攝影
民進黨彰化縣長候選人陳素月重申她在立法院領銜提案嚴懲毒駕。記者黃仲裕／攝影

陳素月 毒駕 魏平政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

魏平政批缺席毒駕修法 陳素月：早表態零容忍

跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

毒駕新制沒入最貴的車「價值700萬」！讓這位駕駛錯愕、懊惱

男酒駕累犯撞死奔喪女大生 酒測達0.81車上還載1友人連坐挨罰

相關新聞

投票日穿PUMA會違法嗎？律師揭3大判斷關鍵：一群人一起就可能比較有爭議

律師指出，投票日單穿平常的PUMA衣物通常不會違法，關鍵在是否助選；若多人刻意穿同符號同行，可能引發爭議，仍須依個案判斷。

毒駕交鋒！藍魏平政質疑對手「打假球」 綠陳素月：領銜提案加重刑度

立法院在野黨團10月30日三讀通過加重毒駕刑責，民進黨立委缺席未參與表決。國民黨彰化縣長候選人魏平政今追問，民進黨縣長候選人陳素月沒去投票，難道不支持立法院加重處罰毒駕？陳素月強調，她已主動提案修法提高毒駕刑度，真的是在野黨團審議過程粗暴才沒缺席。

美期中選後關稅現新契機 許宇甄籲行政院重啟談判、爭取擴大免稅

美國期中選舉後，民主黨宣示將在新國會推動撤銷川普關稅，行政院卻僅回應將與美方「密切溝通」。國民黨團書記長許宇甄表示，美國政治局勢改變，台灣的經貿談判策略須與時俱進。賴政府為換15%關稅待遇，大幅開放台灣市場、承諾擴大對美投資，美國國會出現推動降低關稅的新契機，行政院不能只被動等待，應爭取有利台灣產業條件。

戰備水靠進口？一瓶120元買的不是防衛韌性 是末日信仰

國防部原本編列預算買一瓶120元的戰備飲用水，遭在野黨攔下，最後決標價一瓶35元。媒體報導，國防部報告揭露最初報價業者為「喜康瑞」。根據該公司網站，業務主要為代理日本防災備援物資。如果連戰備用水都須仰賴進口，台灣還有什麼防衛韌性可言？

管碧玲：海巡在主權就在 今年驅離中國船舶618艘次

海洋委員會主委管碧玲表示，中國海警船常態性侵擾禁限制水域，海巡署今年查處及驅離中國船舶618艘次，另扣留15艘、裁罰新台...

高金素梅前助理疑偷渡出海 海巡署：若查有疏漏絕不寬貸

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃至今近2個月，傳出他10月底從基隆正濱漁港偷渡出海，引發外界質疑海巡監控有漏洞。行政院表示，將追究協助逃亡者，海巡署說，再給他們一點時間，若查有疏漏絕不寬貸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。