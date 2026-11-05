毒駕交鋒！藍魏平政質疑對手「打假球」 綠陳素月：領銜提案加重刑度

立法院在野黨團10月30日三讀通過加重毒駕刑責，民進黨立委缺席未參與表決。國民黨彰化縣長候選人魏平政今追問，民進黨縣長候選人陳素月沒去投票，難道不支持立法院加重處罰毒駕？陳素月強調，她已主動提案修法提高毒駕刑度，真的是在野黨團審議過程粗暴才沒缺席。

魏平政昨「每日一問」陳素月對提高毒駕刑責，陳素月回應說，對毒駕表達最嚴厲的譴責立場，並已在6月11日個人臉書已經公開絕對零容忍，並主張對於毒駕行為應該從源頭嚇阻、加強查緝及法律面加重處罰。

魏平政今指出，國民、民眾的兩黨立委提案並三讀通過「刑法」第185條之3修正草案，對毒駕處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金、毒駕致人於死，處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金、毒駕致人重傷處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，經判決有罪確定後10年內再犯毒駕致人於死，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金、再犯致人重傷則處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金。

魏平政說，立法院已三讀通過修正版本大幅提高毒駕刑責，陳素月選擇缺席不表決，是否對嚴懲毒駕「打假球」，或只要在野黨提出的，無論好不好一概找理由反對到底，結果自己也沒再積極推動修正刑法遏止毒駕，淪為口號喊毒駕零容忍。

魏平政要求陳素月正面回答，第一10月30日為何未出席表決？第二支持哪個版本、對毒駕再犯致死是否支持死刑？第三她認為合宜的審議程序及具體替代方案是什麼？應向鄉親說清楚、講明白。

陳素月今表示，她在立法院領銜提案修正刑法以提高懲罰毒駕，包括毒駕未肇事由3年以下有期徒刑提高至5年以下，致重傷提高至3年以上、10年以下有期徒刑，致死提高至5年以上、12年以下有期徒刑，並得併科罰金為100萬元、200萬元、400萬以下，一年內再犯毒駕致重傷者處5年以上、12年以下有期期徒刑，致死者處7年以上有期徒刑或無無期徒刑，並得併科罰金400萬元、600萬元以下。

陳素月表示，在野黨在表決前才拿出修正條文內容，沒充分時間進行逐項討論，及釐清和犯罪構成要件、刑度及適用等爭議，尤其這次修法關係著死刑，未經審查及協商就三讀通過，她無法支持這樣粗暴的修正法令，所以沒參與表決。