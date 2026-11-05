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民主黨重掌美參眾兩院 學者：可望加速推動友台法案

中央社／ 台北5日電

民主黨於美國期中選舉後將重掌參眾兩院，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天表示，新一屆美國國會有望加速推動「台灣保護法」、「台灣藍天法案」與「台灣團結法」等對台法案。另有學者認為，「六項保證」也有機會正式立法。

國策研究院文教基金會今天舉辦「2026美國期中選後局勢與對台影響」座談會，邀請專家學者談台美中三角關係發展。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，新一屆美國國會可能重新提出「台灣保護法」，當台灣一旦遭受經濟脅迫、灰色地帶行動或軍事攻擊時，強制美國政府採取相應行動。此外，國會可能也會聚焦在推動台美軍工合作的「台灣藍天法案」，以及致力為台灣拓展國際空間的「台灣團結法」。

蘇紫雲指出，川普政府團隊整體立場友台，新國會成立後，在台海議題、對中政策、台灣政策上可望更加穩定。

台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）曾指出，民主黨若掌握美國國會兩院，極可能推動「六項保證」入法。

范世平說明，目前「六項保證」已分別納入民主黨、共和黨黨綱並成為國會主流共識，儘管兩黨在眾多議題上有分歧，但在挺台立場上高度一致，「六項保證」成為法律，指日可待。

蘇紫雲談及台灣海防預算時強調，爭取美國支持固然重要，但靠自己最重要。

蘇紫雲表示，涉嫌共諜案的立委高金素梅助理張俊傑潛逃出境，正是海防現況的縮影。目前台灣海巡預算僅約新台幣287億元，約占GDP的0.07%，低於日本海上保安廳的580億元預算與韓國編列的480億元。面對中國擴大周邊水域活動，台灣不能只向國際媒體訴苦，而應投入合理預算，正如今年外交預算逾400億元，以因應外交困境，面對海防威脅，唯有強化自身才是關鍵。

此外，中正大學政治系教授蔡榮祥接受媒體訪問也說，即使民主黨取得眾議院議長及參議院多數席次，美國對台政策方向也不會有太大改變，新國會甚至可能透過挺台法案及國會監督力量，持續深化對台支持。

蔡榮祥認為，美國國會具有立法、預算及監督權，民主黨掌握國會多數，將對川普政府形成更大制衡力量。若川普基於美中談判考量，延遲對台軍售或採取可能影響台灣利益的政策，國會可能透過法案、聽證會及監督機制，向行政部門施壓。不過，川普仍保有總統否決權及行政命令等權力，不能因此認為川普政府已完全「跛腳」。

台灣大學政治系副教授陳世民表示，美國國會對台灣的支持長期具有高度跨黨派共識，即使國會與行政部門分屬不同政黨，美國對台支持的基本立場仍具有延續性。隨著國會角色更加突出，跨黨派挺台力量將有更大發揮空間，他對未來台美關係抱持樂觀態度。

民主黨 法案 台海

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