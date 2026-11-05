張俊傑疑自基隆偷渡 政院：協助逃亡者一定追究到底

立委高金素梅助理張俊傑疑自基隆正濱漁港偷渡出海，行政院今天強調，不論是黑幫或其他團體只要有協助逃亡，政府一定會追究到底，也已經在偵辦相關協力者，但為避免犯罪者過度掌控資訊，細節無法對外透露。

張俊傑涉嫌與無黨籍立法委員高金素梅詐領助理費等案，台北地檢署6月依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等人。張俊傑移審後以新台幣1000萬元交保，並佩戴電子手環，9月6日在大安森林公園破壞手環逃匿，台北地方法院發布通緝。

專案小組近日過濾相關監視器畫面，發現10月28日晚間，1名未戴帽、未戴口罩，身形酷似張俊傑的男子，先上「錢春168號」漁船，再跳上旁邊的「滿瑞富6號」漁船。

對於張俊傑疑似偷渡案，行政院發言人李慧芝今天主持政院記者會時表示，政府的工作是要維護治安、追緝犯罪，所以只要是協助逃亡的行為，不論是黑幫或其他團體，一定會追究到底，目前專案小組已經針對相關的協力者偵辦，不過細節的部分，為避免犯罪者過度掌控，無法對外透露。

外界關注海巡署在漁港與漁船安檢工作方面是否有漏洞，海委會副主委張忠龍在記者會強調，海巡署已經成立專案小組進行行政調查，會將整個案件，詳細調查清楚，若有疏漏絕不寬貸。