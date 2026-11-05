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美期中選後關稅現新契機 許宇甄籲行政院重啟談判、爭取擴大免稅

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

美國期中選舉後，民主黨宣示將在新國會推動撤銷川普關稅，行政院卻僅回應將與美方「密切溝通」。國民黨團書記長許宇甄表示，美國政治局勢改變，台灣的經貿談判策略須與時俱進。賴政府為換15%關稅待遇，大幅開放台灣市場、承諾擴大對美投資，美國國會出現推動降低關稅的新契機，行政院不能只被動等待，應爭取有利台灣產業條件。

許宇甄指出，美國民主黨已明確將降低關稅、減輕民眾生活成本列為新國會的重要目標，這正是台灣可以主動爭取的切入點。行政院應立即盤點台灣農業、製造業及各項出口產業，評估哪些產品恢復零關稅，不僅有助台灣出口，更能降低美國企業的生產成本、減輕美國消費者負擔。

許宇甄表示，台灣必須拿出具體數據，向美方證明降低台灣產品關稅，符合美國抑制通膨、穩定物價的利益，讓台美經貿合作創造雙贏。

許宇甄強調，政府必須主動展開新一輪對美遊說，除了持續與川普行政團隊接觸，更應積極向即將掌握國會多數的民主黨議員，以及支持自由貿易的共和黨議員說明台灣立場。

許宇甄指出，尤其台美「對等貿易協定」（ART）尚未正式生效，美國關稅政策及國會政治情勢又出現重大變化，行政院更有責任重新檢視原先談判條件，爭取擴大免稅品項、降低出口障礙，不能把年初談定的15%當成台灣產業只能接受的最終結果。

許宇甄表示，台灣農民、傳統製造業與出口廠商承受關稅壓力，政府應該苦民所苦，替產業爭取更多訂單與競爭優勢。美國新國會能否成功推翻川普關稅，仍有政治與法律程序需要克服，但這不妨礙台灣現在就積極布局。

許宇甄強調，要求行政院立即提出對美遊說與關稅重新評估計畫，公開優先爭取零關稅的產品清單及具體策略。外交談判不能只有「密切溝通」四個字，人民要看到的是實質降稅、產業要爭取的是國際訂單。機會不會自己送上門，賴政府必須主動出擊，為台灣爭取最大利益。

關稅 免稅 許宇甄

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