APEC雙部長會議採視訊 龔明鑫葉俊顯另有要公未現身

中國今年主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會，但3日的外交和貿易雙部長會議改採視訊方式進行引發關注。外交部今天表示，經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯原預定參與，但臨時另有要公，因此當天是次長級代表與會。

中國今年主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會，但此屆外交和貿易雙部長會議改採視訊方式進行，由中國外交部長王毅與商務部長王文濤3日在北京共同主持視訊會議。中國外交部發言人毛寧曾解釋說，這是綜合考慮各方面因素，從確保效果的角度出發所做的安排。

媒體報導，因應中國改採視訊會議，台灣也「降級」派出次長級代表與會。外交部國組司專委連澤今天出席政院會後記者會時解釋，雙部長年會部分原預定由龔明鑫、葉俊顯出席，但因2人臨時另有要公，因此由國發會副主委高仙桂、經濟部次長江文若出席視訊會議。