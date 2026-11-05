管碧玲：海巡在主權就在 今年驅離中國船舶618艘次

海洋委員會主委管碧玲表示，中國海警船常態性侵擾禁限制水域，海巡署今年查處及驅離中國船舶618艘次，另扣留15艘、裁罰新台幣1038萬元、沒入12艘。

11月8日是海巡節，管碧玲今天在行政院會提出海巡施政成效專案報告，她表示，海巡人員面對周邊海域灰帶襲擾，始終堅守最前線，守護國家主權與人民安全。海巡今年應處海警船侵擾東沙海域13次、金門海域39次，查處及驅離中國船舶618艘次。

管碧玲強調，「海巡在，主權就在」，面對中國海警船常態化編隊侵擾禁限制水域，以及科研船假科研之名行「戰場經營」之實，海巡人員秉持「不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱」原則，依法監控及驅離。為讓執法資訊透明，也即時公布挑釁船舶航跡及影像，反制假訊息與認知作戰。

治安方面，海巡今年查獲毒品1萬2901.6公斤、槍枝60枝，6月3日聯合警方查獲大麻766.09公斤，創近10年海巡署內陸大麻最大宗紀錄。

管碧玲表示，7月14日首度偵破高階半導體及AI伺服器非法出口案，查扣逾5300萬元犯罪所得；境外緝毒5746公斤，並與15國、25個執法機關建立合作。

海上救援方面，今年海巡執行救生271人次、救難136人次，並落實船舶進港百分之百安檢，防範非洲豬瘟等疫病入侵。

管碧玲表示，行政院支持海巡推動「海空一體，精銳海巡」計畫及韌性特別預算，總經費分別為678.6億元、284.6億元，強化岸海監偵、艦艇及無人機等裝備。

管碧玲感謝海巡人員及眷屬長年付出，她形容眷屬「把最優秀的家人借給了國家」。海巡署下午將舉辦海巡節表揚典禮，表揚20名模範海巡人員及7個模範單位。