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出席國際自由聯盟晚會 副總統：台灣堅定維護區域和平

中央社／ 台北5日電

國際自由聯盟全體會員大會今年在泰國、台灣舉行，副總統蕭美琴表示，聯盟頂住威權施壓與干擾，堅定將大會移師台灣，這讓台灣人民深刻感受到「我們並不孤單」，而台灣也已做好充分準備，堅定維護區域和平與穩定。

國際自由聯盟（Liberal International）全體會員大會睽違15年重返亞洲，今年首度橫跨泰國與台灣舉行，第一階段大會在曼谷告一段落，4日移師台北。

民進黨今天發布新聞稿指出，蕭美琴昨天晚上出席在台北圓山大飯店舉行的「國際自由聯盟第65屆大會」歡迎晚會。她致詞時竭誠歡迎來自全球50多個國家、70個組織的政黨代表及政要齊聚台北，也強調國際自由聯盟頂住威權施壓與干擾，堅定將大會移師台灣，這份團結力量讓台灣人民深刻感受到「我們並不孤單」。

蕭美琴說，約在20年前，她有幸成為國際自由聯盟首位來自亞洲的理事會成員，也十分樂見好友、民進黨立委范雲此次投入聯盟執行副主席選舉，持續擴大並深化台灣在國際自由領導階層的參與與貢獻。

蕭美琴指出，數十年來，國際自由聯盟始終是全球民主價值最堅定、最有力的捍衛者，每逢台灣面對重大挑戰時，皆堅定不移地與台灣並肩同行。本屆大會能順利在台北舉行絕非易事，面對來自威權勢力的龐大壓力、恐嚇與脅迫，聯盟領導層與各國成員以堅定意志與承諾克服阻礙，如期在台集會，這份跨越國界的團結情誼彌足珍貴。

談及此次集會的歷史意義，蕭美琴提及，今年適逢多項台灣民主發展的重要里程碑，首先是台灣首度總統直選30週年，而圓山大飯店正是40年前民進黨誕生之地，如今台灣不僅完成多次政黨輪替，更走過威權陰霾，成長為蓬勃成熟且深具競爭力的民主國家。

面對本屆大會主題「建立韌性民主以迎向安全未來」，蕭美琴說，當前全球民主正處於關鍵十字路口，威權勢力持續擴張，從軍事恫嚇、經濟脅迫，到網路攻擊、假訊息與認知作戰等新形態威脅層出不窮。

蕭美琴表示，自俄烏戰爭爆發以來，世人看清威權體制往往共享相同的侵擾手段，這更凸顯全球熱愛自由的國家必須彼此扶持，透過交流最佳實務經驗相互鞏固。台灣除了強化自身國防，更積極推動「全社會防衛韌性」，向國際證明真正的力量源於團結、充足準備與共同目標。

蕭美琴最後指出，台灣已做好充分準備，願在開放貿易、前線防禦、全球供應鏈安全及人工智慧等領域與國際社會分享經驗，並持續拓展與全球南方及各洲夥伴的合作網絡，堅定維護區域和平與穩定。她也熱情邀請與會各國貴賓，在緊湊的會議之餘，實地感受台灣多元熱絡的選舉民主活力、多元文化及馳名國際的在地美食。

和平 泰國 蕭美琴

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