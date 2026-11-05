美期中選舉啟示 涉外智庫：經濟與盟友互信是關鍵

美國期中選舉落幕，熟悉國際事務的涉外智庫專家今天分析，川普政府關稅政策對內衝擊民眾購買力，外交上對盟友施壓、對威權領袖釋出和解訊號，引發信任危機。選舉結果顯示，經濟穩定與盟友互信是民主國家執政治理的關鍵考驗。

智庫專家指出，川普政府推動全面性關稅與單邊經貿對抗，未能迅速促成製造業大規模回流，進口成本轉嫁消費端之後，造成生活必需品價格攀升，侵蝕一般家庭的可支配所得。此外，中國因內需萎縮與持續補貼，將過剩產品廉價傾銷全球，擠壓各國本土產業與就業。單純仰賴單邊關稅，無法真正阻絕傾銷，反而增加美國內部經濟負擔。

他說，期中選舉是對執政表現的檢驗，搖擺與溫和選民更重視實質的物價穩定、就業機會及民生治理能力。以激化對立取代政策解方，將迅速耗盡執政的政治紅利。

在外交方面，智庫專家指出，川普政府對傳統民主盟邦施加關稅壁壘與防衛分攤壓力，甚至在言行上對盟友展現強硬態度，卻對威權領袖釋放和解或利益交換訊號，形成「苛待盟友、親善威權」的觀感。忽視民主共同價值、以交易思維主導外交，動搖二戰以來支撐自由秩序的多邊同盟體系。

智庫專家分析，中國、俄羅斯等威權國家得以藉此操作「美國不可靠」、「美國終將拋棄盟友」等疑美論調，削弱美國領導威望，也使盟友對美國的戰略承諾產生疑慮，使選民對總統處理盟友關係及全球事務的能力失去信心，成為期中選舉反映的另一項警訊。

談及台灣，智庫專家表示，面對威權陣營的「疑美論」認知操作，台灣政府始終堅持深化民主夥伴合作，融入全球先進科技供應鏈，以制度化合作與實際行動強化戰略互信，成為民主陣營的重要節點。

智庫專家指出，台灣掌握AI、半導體與高階製造業發展浪潮，帶動出口與經濟成長，並透過財政空間與物價平抑機制維持社會穩定。

智庫專家指出，近期民調顯示，總統賴清德、行政團隊與執政黨的支持度及信任度持續維持高水位，反映國人對「穩健內政經濟、深化民主同盟、直面威權風險」治理路線的認同，也印證台灣正穩步走在國家發展的正確道路上。