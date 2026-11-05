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高金素梅前助理疑偷渡出海 海巡署：若查有疏漏絕不寬貸

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今天舉行院會後記者會。記者黃婉婷／攝影
行政院今天舉行院會後記者會。記者黃婉婷／攝影

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃至今近2個月，傳出他10月底從基隆正濱漁港偷渡出海，引發外界質疑海巡監控有漏洞。行政院表示，將追究協助逃亡者，海巡署說，再給他們一點時間，若查有疏漏絕不寬貸。

行政院今天舉行院會後記者會，行政院發言人李慧芝對此表示，政府工作是要維護治安、追緝犯罪，不論事黑幫或其他團體，只要協助逃亡，一定追究到底；目前專案小組已針對相關協力者進行偵辦，為避免犯罪者過度掌控，相關案情無法對外透露。

針對海巡監控是否出現漏洞，海委會副主委兼海巡署長張忠龍說明，海巡署在調查上非常專業，現已成立專案小組進行行政調查，「給我們一點時間把案件詳細調查清楚，如果有疏漏，我們絕不寬待」。

此外，針對警政署近期開記者會及送交立法院的報告中指出，目前共偵辦9起跨國鎮壓案，各界關注相關案情內容與政府態度。

李慧芝指出，台灣是自由民主且有法治的國家，對於跨國鎮壓行為完全無法容忍。行政院因應跨國鎮壓跨機關協處平台已建立標準作業程序，會繼續採取預防及保護措施打擊非法行為，全力保障民眾安全；至於個案細節，因偵查不公開，無法對外多做說明。

內政部警政署刑警局副組長董欣欣補充，今年受理各警察機關跨國鎮壓案件共9件，目前起訴4件、5件偵辦中。5項案件中，其中2案為香港人士湯偉雄來台遭潑漆案；1案為西藏台灣人權連線辦活動時遭丟鞭炮；1案為引進紀錄片國有器官的管建忠恐嚇案；最後1案因涉及機密無法說明。他說，除了已起訴的4案，其他5案正積極配合檢察官偵辦中。

高金素梅 海巡 海巡署 張俊傑 偷渡 棄保潛逃

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