立院初審115年追加預算案 中油台電撥補案保留送協商

行政院提出今年度追加預算案6076億元，在野黨紛紛提案鎖定中油台電補助與增資案。立法院財政聯席委員會今天審查追加預算案，經濟部稱中油、台電預算事涉民生，且國際原料價格還在高點，期盼不要刪除，最後朝野無共識，全案保留送朝野協商，預計11月20日完成三讀。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查115年度中央政府追加預算案。追加預算歲出規模為6076億元，其中對中油、台電補助與增資4213億元高達一半，引發在野黨紛紛提出刪減案。

朝野立委針對追加預算案，一共提出87項提案。國民黨立委賴士葆、李彥秀等均提出預算刪減案，對於經濟部編列2338億元增資中油案，但預算中心指出天然氣穩定供應建設計畫截至今年經費需求1830億元，超出508億元，應該另尋年度預算辦理，因此提案刪減508億元。

另外民眾黨立委洪毓祥也提案，經濟部營業基金追加2338億元預算，但增資案金額遠高於115年度相關經費，且增資時程、財務需求與追加預算適法性均有重大疑義，因此減列2007億8300萬元、保留330億5100萬元。民眾黨立委劉書彬則提案，針對中油增資案減列508億元。

聯席委員會審查時，經濟部次長賴建信表示，無論是台電或中油，都事涉民生、物價的補貼，且國際原料市場價格還是在高點，但在野黨立委不認同，賴士葆則稱「昨天油價還有跌」，經濟部增資這麼多難道一毛都不能砍？最後朝野無共識，刪減案均保留送朝野協商。

另外對於國防部追加預算685億元一般裝備費，民眾黨立委王安祥提案指，國防部未說明濱海監偵型無人機、濱海攻擊型等4類無人機、小型自殺無人艇等，追加預算的法律基礎為何？因此提案凍結100億元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出資料後才能動支。該案國防部同意，因此該筆經費被凍結100億元。

最後財政委員會召委、國民黨立委林德福宣布，115年度追加預算案審查完畢，提報院會討論前，須交黨團協商。而據先前朝野黨團協商結論，朝野黨團決議11月20日前三讀完成追加預算案。