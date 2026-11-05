藍常委喊票投國民黨就普發3萬 政院：舉債發錢 全民要還

民進黨政府明年以AI紅利全民共享為由，推動全民普發現金一萬元，有國民黨中常委在地方宣傳，投國民黨就能領三萬，還稱「對選情很有幫助」。行政院指出，若要舉債讓全民多發2萬、3萬元，借錢發現金本身就違反政府施政的三原則，且借來的錢當然也是全民要還。

朝野近期頻為普發現金過招，民進黨推動普發現金一萬元，最快農曆年前可陸續入帳，國民黨立院黨團則主張普發現金兩萬元，並成功逕付二讀，將力拚於今年底前完成立法與發放，落實「還稅於民。

國民黨文傳會主委陳以信昨天轉述中常會內容，有常委表示，在地方上宣傳投給國民黨普發三萬，投給民進黨普發一萬，對於選情很有幫助，民眾反應「再笨都要拿三萬！」

對此，行政院發言人李慧芝指出，政府的責任是在國家財政範圍中，盡力照顧有需要的國人，因此施政始終秉持不增加實質舉債、不排擠其他政策，且程序合法合憲等三項原則，AI紅利全民普發1萬元就是遵循這項標準，且已編入明年度中央政府總預算，目前正在立法院付委審查中。

李慧芝說，若明年1月時總預算能如期三讀，民眾就能在春節前拿到沒有實質舉債且合法合憲的紅利普發1萬元。

李慧芝指出，若要舉債讓全民可以多發2萬、3萬元，借錢發現金不但違反上述三項原則，且借來的錢當然也是全民要還，過去財政部長已經說明，財劃法修法後，營業稅收入有95.5%要撥給地方政府，中央到目前為止只收到280億元，數字與在野黨所稱的「差滿多的」。

她呼籲，立法院跟行政院要拉同一把弓、對準同一個目標，一起為國人推動合法合憲、實質零舉債的AI紅利全民共享，希望能盡速審議明年度中央政府總預算，讓民眾可以在過年前的時候領到合法合憲的1萬元，也希望0到18歲兒少成長津貼每人5000元，能夠在明年如期啟動。