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老福法修法明達覆議期限 行政院：採取合法合憲妥善因應

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

立法院日前三讀修正《老人福利法》第22條，由中央補助全台65歲以上長者健保費，6日即為行政院提出覆議的期限。行政院發言人李慧芝5日表示，為防範健保世代永續制度遭破壞、保障弱勢優先獲補的權益，行政院將在憲法賦予的職權範圍內，採取合法、合憲之妥善因應作為。

李慧芝重申，政府推動任何社會福利政策，嚴格秉持三項原則：不增加實質舉債、不排擠其他政策、程序必須合法合憲。

李慧芝指出，政府的首要考量是照顧長輩、維護健保制度的世代永續，並確保最需要照顧的弱勢長者不被漏接。此次修法，排除了中低收入長者在部分負擔及自費項目的補助，已引發眾多醫事與民間團體的強烈擔憂。

衛福部次長呂建德於行政院會中說明，老福法修法有三項具體考量與憂慮。第一，違反「量能付費」原則，加劇世代不公。全民健保的基本原則是依經濟所得決定保費，而非以年齡區分。

呂建德舉例，依據民間監督健保聯盟估算，65至69歲單身長者若年所得在155.8萬元以下，或純薪資年薪在177.6萬元以下，即可符合修法後的全額補助標準。

然而，目前台灣年輕受薪階級的年薪中位數卻不到60萬元。長者每年平均繳交約9,000元保費，卻使用約9萬元的醫療支出，若全面免繳，財政重擔最終將落入年輕世代身上，嚴重不利世代互助。

第二，刪除特定補助法源，真正弱勢反遭排擠。此次修法刪除現行對弱勢長者「部分負擔」及「自費醫療補助」的法源依據。衛福部估算，落在最低生活費1.5至2.5倍區間、約6.6萬名真正需要醫療補助的弱勢長者，將因此被制度遺漏，形成不公現象。

第三，缺乏財源配套，嚴重違反財政紀律法規。若草案通過，今年中央醫療支出將暴增400億元，預估至2049年更將高達628.6億元。該修法大幅增加中央歲出卻未指明財源，已嚴重違反《憲法》第70條、《預算法》第91條及《財政紀律法》第5條之規定。

呂建德呼籲，全民健保是台灣實施30年來最重要的社會安全網與社會資產，需要全民共同呵護，不應為了一時考量而犧牲國家永久資產。目前包含醫界、護理界、社福界、社工界及民間團體，皆已共同呼籲立法院審慎為之。

合憲 行政院 修法 健保 健保費 老人福利法

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