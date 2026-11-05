美期中選舉變天牽動台美經貿協定？政院：密切溝通確保產業競爭優勢

美國期中選舉落幕，民主黨以壓倒性優勢奪回參眾兩院的控制權，外界關注是否影響台美貿易協定（ART）和進行中的301調查。政院指出，台美持續保持密切溝通，政府會全力鞏固國家及產業利益並協助廠商布局，確保台灣產業競爭優勢。

美國總統川普第二任期擴大推動關稅戰，在美國國內引發高通膨與民生生活成本飆升的民怨。這股不滿浪潮讓民主黨在剛落幕的期中選舉中迎來大勝，現任眾議院民主黨團副主席劉雲平稱，新國會計畫通過法案，以停止導致物價高漲的「愚蠢川普關稅」。

儘管台美合作向來獲美國跨黨派支持，各界仍關注這項宣示是否為台美ART帶來影響。

行政院今日舉行院會後記者會，發言人李慧芝指出，台美雙方已在今年初簽署台美貿易協定和投資合作備忘錄（MOU），台灣也是屬於跟美國已達成協議的協定國之一，我方跟美方持續保持密切聯絡與溝通，全力鞏固國家及產業利益。

李慧芝提到，政府同時會全力協助廠商布局，確保出口及產業競爭的優勢。