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副署老福法政院不鬆口 衛福部嘆：掏空健保僅一夕之間

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

藍白在立法院強力推動65歲以上長者有條件免健保費，行政院長卓榮泰今天直指修法三大問題，衛福部更批「損不足卻補有餘」，嘆健保是重要社會資產，掏空卻是一夕之間；對於是否祭出覆議或不副署等手段，政院仍未鬆口，僅稱會在憲法賦予範圍內，採取合法合憲的妥善因應作為。

立法院會上月16日三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第22條條文，明定近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央全額補助健保費。

卓榮泰今天聽取衛福部報告各界意見評析後，稱修法違反社會保險原則與世代正義、社會福利應優先補助弱勢原則，以及憲法及財政紀律，他指示衛福部綜整各方意見後，就各個受影響層面進行通盤研商。

衛福部次長呂建德指出，修法通過後，全台約485萬的長者，有將近83%無須繳健保費，預估每年要增加400億元的醫療支出，預估2049年增加到628.6億元，違反預算法等財政紀律；此外，修法刪除弱勢長輩部分負擔及自費醫療補助的法源，將近6.6萬名真正需要的長輩反被遺漏。

呂建德引用民間監督健保聯盟數據指出，未來65到69歲的單身長者，年所得在155.8萬元，或純薪資年薪在177.6萬以下，就符合全額補助，但負擔這些費用的年輕受薪階級，年薪中位數不到60萬元。

呂建德說，近期醫界、護理界、社福界、社工界皆共同呼籲應審慎為之，不該補了不該補的，卻刪了不該刪的，損不足卻補有餘，明顯違反社會公平正義與世代公平；健保是台灣最重要的社會資產，30年走來不易，如果要掏空它卻是一夕之間，不希望為了一時考量，犧牲永久資產。

根據程序，行政院須於11月6日決定副署與否或提出覆議，行政院發言人李慧芝仍未鬆口，她重申，政府推動任何社會福利政策都嚴格秉持三個原則，即不增加實質舉債、不排擠其他政策，且程序必須合法合憲。因為政府需要照顧長者，也要維護健保制度世代永續，更不能夠漏接最被需要幫助的弱勢長者。

李慧芝說，此次修法排除中低收入長者的部分負擔和自費部分補助，引發諸多醫事團體和民間團體的反應，擔憂健保永續制度將被破壞、弱勢沒有優先獲得補助，政院會在憲法賦予的範圍內，採取合法合憲的妥善因應作為。

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