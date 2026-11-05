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輝達落腳綠稱蔣萬安無關？粉專翻黃仁勳昔受訪打臉「蔣萬安幫很大忙」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
年底選戰倒數23天，輝達落腳北士科意外淪選舉議題攻防。聯合報系資料照
年底選戰倒數23天，輝達落腳北士科意外淪選舉議題攻防。聯合報系資料照

年底選戰倒數23天，輝達落腳北士科淪選戰議題攻防，先前有媒體報導，輝達留在台北，與新壽早在2025年即達成共識，反倒是北市府基於政治考量硬要介入，全案拖延到今年2月才定案。臉書粉專政客爽貼出今年2月1日，輝達執行長黃仁勳接受媒體訪問的一段話打臉。

粉專在臉書貼出當時黃仁勳在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層後步出餐廳受訪，並透露很快就會與台北市長蔣萬安碰面。被問到台灣輝達總部規畫時，黃仁勳受訪說，將很快與台北市長蔣萬安會面，「市長真的幫了我們很大的忙，協助我們取得這塊場地，我很期待在這裡打造一個非常大的園區」，並指出未來將興建一棟非常漂亮的建築。

臉書粉專也貼文稱「恭喜綠營集體翻車，黃仁勳本人認證『蔣萬安幫輝達很大的忙，協助他們取得場地。』」

黃仁勳 蔣萬安 輝達 北士科

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