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票投國民黨普發3萬元？李慧芝：借錢發現金是全民要還
對於地方上宣傳「票投國民黨 普發3萬元」，行政院發言人李慧芝回應，必須舉債才能多發給全民2萬、3萬元，這樣借錢發現金違反了三原則，借來的錢當然也是全民要還。呼籲立法院跟行政院拉同一把弓，對準同一個目標，為國人推動合法合憲、實質零舉債的普發1萬元。
1128地方選舉將近，有國民黨中常委建議黨中央，在地方上為候選人做宣傳的時候，可說「票投國民黨，普發3萬元；投給民進黨，普發1萬元」，並認為此種宣傳方式，有利於國民黨選情。
對此，李慧芝表示，有關普發現金，政府的責任是要在國家財政範圍當中，盡力照顧所有需要被照顧的國人。所以政院一直都秉持三項原則：不增加實質的舉債、不排擠其他的政策，而且程序要合法合憲。
李慧芝說，「AI紅利 全民普發1萬元」就是在這樣的標準之下，已經編入明年度的中央政府總預算。總預算也已經交付到立法院，現在正在付委審查當中。只要能夠在明年一月如期三讀，大家就可以在春節前拿到「沒有實質舉債而且合法合憲」的AI紅利普發1萬元。
李慧芝重申，如果必須舉債才能多發給全民2萬、3萬元，這樣借錢發現金違反了三原則，借來的錢當然也是全民要還的。
她提到，先前財政部長莊翠雲已說明，在財劃法修法後，現在的營業稅收入有95.5%需要撥給地方政府；中央到目前為止，就只剩下280億元。這個稅收的數字，跟在野黨所說差蠻多的。呼籲立法院跟行政院拉同一把弓，對準同一個目標，為國人推動合法合憲、實質零舉債的AI紅利全民共享。
李慧芝表示，希望立法院盡速審議明年度的中央政府總預算，讓大家可以在過年前領到合法合憲的1 萬元。同時，明年度的「0到18歲兒少成長金津貼」每人5000元，也希望能在明年如期啟動。
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