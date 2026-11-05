文策院1.38億預算說明只有17字！馬文君酸：每個字價值813萬元

文策院編列近1.4億元投資經費，預算說明卻僅有17個字，立委羅智強質詢時，文化部次長王時思竟反問「怎麼了？」引發爭議。立委馬文君批評，政府花人民納稅錢，卻連預算用途都交代不清楚，官員面對監督還理直氣壯，凸顯公帑使用缺乏透明度。

馬文君指出，羅智強質詢文策院預算時，發現「投融資業務成本」項下的投資經費編列1億3829萬3000元，但預算說明竟然只有17個字，平均每個字代表約813萬元。面對如此龐大的預算，文化部卻沒有清楚交代資金用途，王時思答詢時還反問「怎麼了？」，讓她質疑官員究竟把立法院監督當成什麼？

馬文君表示，企業員工提出專案，必須撰寫計畫、說明用途，向股東募資更要交代成本、風險與效益；如果換成王時思自己的錢，只有17個字的說明，她是否願意拿出1億多元投資？

她也質疑政府對民間與公部門採取雙重標準，小店、攤商及工廠做生意，政府查帳、要求開發票，每筆支出都要求人民交代清楚，怎麼輪到政府花納稅人的錢，連多問一句都不行？

馬文君進一步指出，這種敷衍態度並非首次出現。先前僑委會代理委員長李妍慧面對徐佳青遭質疑濫用公帑，提交給立法院的報告只有1頁、138個字，連費用欄位都是空白。她認為，從僑委會到文化部，面對公帑監督，報告交代不清楚，官員被質疑時卻一個比一個理直氣壯。

馬文君強調，政府編列預算不是報告交出去就算完成責任，更不能要求立法院照單全收。既然使用人民納稅錢，就有義務接受監督，預算用途不清楚、資料不完整，就應該補齊說明，向立法院及社會大眾交代清楚。