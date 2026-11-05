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卓榮泰請衛福部通盤研商老福法 回歸三大原則

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰於行政院會聽取報告。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰於行政院會聽取報告。圖／行政院提供

立法院近日三讀通過老福法修法，明定中央補助全國65歲以上長者有條件免繳健保費，但刪除原有弱勢醫療補助。行政院長卓榮泰5日於院會表示，此次修法存在三項問題，請衛福部綜整各方意見，就各受影響層面進行通盤研商，回歸量能負擔、確保弱勢補助、永續財政原則。

衛福部長石崇良今於行政院會說明《老人福利法》第22條修法各界異見的評析。

對此，卓榮泰表示，長者福利照顧一向是政府的重要政策。依現行機制，對於70歲以上低收、中低收長者，政府每年預算12.2億元補助、補貼健保費；而65到69歲低收、中低收長者，是由地方政府依其財政能力來補助。

卓榮泰提到，此次修法之後，65歲以上的老人健保費補助範圍擴大到八成以上長者，一年約400億元的經費，在20、30年之後，補助費用更會高達600多億元。而修法大幅增加政府的歲出，並沒有指明財源，也沒有完全履行與行政院徵詢的法定程序。

卓榮泰指出，修法存在幾項問題：

第一，違反社會保險原則與世代正義，因為健保制度秉持的是自助、互助，以及量能付費原則。第二，違反了社會福利應優先補助弱勢原則，修法刪除了現行對特定弱勢的補助，等於剝奪了中低收這些特定弱勢長者的醫療保障。第三，違反了憲法以及財政紀律。

卓榮泰表示，考量補助經費龐大，攸關國家財政資源的分配，請衛福部在綜整各方意見之後，再就各受影響層面來進行通盤的研商，回歸量能負擔、確保弱勢的補助，以及永續財政等原則，請衛福部審慎評估。

卓榮泰 衛福部 石崇良 長者 健保費 補助 老人福利法

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