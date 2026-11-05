毒油風波爆綠友友爭議！謝豐享再嗆盧秀燕「兼蔣萬安主委」：遺憾沒來

中聯油脂致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享曾以公開信砲轟台市長盧秀燕，有時間上凱道、四處串聯，卻沒關心台中市民健康，引發商界等熱議，甚至狠酸謝是「綠友友」。今商業會舉80周年慶，謝豐享致詞時點名盧秀燕指，今天比較可惜、遺憾是盧秀燕忙於公務、又兼任尋求連任的台北市長蔣萬安競總主委，無法出席，對此感到失望。

日前商界對謝豐享公開信事件炸鍋，質疑謝的個人政治立場卻擅自使用「台中市商業會」的名義。台中市商業發展促進會理事長楊澄源認為，食安沒有藍綠，謝與民進黨互動密切，曾出席台中市百工百業賴清德後援會成立大會並致詞等，狠酸謝是「綠友友」；台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖爆料，謝豐享在今年初的百工百業博覽會，把盧秀燕當空氣，「綠到出汁」。

台中市商業會今天上午10時30分在台中國際會展中心舉辦80周年慶，邀請前總統蔡英文、財經專家謝金河等人演講，民進黨台中市長候選人何欣純等人與會，台中市政府由副市長鄭照新代表與會。

謝豐享致詞時說，感謝與會者到場，共同在關心台中市商業發展，但今天比較可惜的是，盧秀燕因公繁忙，又兼任蔣萬安競總主委，今天無法出席到場，大家感到失望；不過沒關係，盼以大家共同來努力，以民間的力量，千萬不要錯過時機。

謝豐享指出，台中國際會展中心是台中市商業會與多個重要公會共同向時任台中市長的胡志強爭取推動，終於在去年底落成，如今會展中心所有的攤位全部都滿，會議也滿，那麼這些什麼會展、什麼週年慶都已經滿了，現比台北南港還熱鬧。商業發展我們共同來努力。台中市商業總會也將繼續發揮我們的功能，藉由所有會員大家的力量，團結一致，和諧，共同繼續為下一個80周年來努力。

台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖今臉書PO文表示，謝豐享本來就是綠的，一點都不奇怪！圖／截自陳學聖臉書