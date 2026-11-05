國台辦否認介選 林楚茵列53件涉反滲透法案批「藍白忙擋國安修法」

大陸國台辦稱介入台灣選舉是「無中生有」，民進黨發言人、立委林楚茵今列出多起已判決定讞、一審有罪及起訴案件反擊，並引述最高檢統計，截至10月19日，2026地方選舉查察期間受理53件涉嫌違反反滲透法案件、涉及54人，「「中國忙著介選，藍白忙著阻擋國安修法。」

林楚茵今在臉書表示，「中國可以繼續睜眼說瞎話，但台灣法院的判決，可不是國台辦一句『無中生有』就能抹掉。」她列舉已判決定讞案件，包括林懷接受中資舉辦餐會、補助台商返台投票支持韓國瑜，判刑3年2月；林献元、蘇雲華接受中共指示及資金，捏造2024總統大選民調，分別判刑9個月、6個月；馬治薇收受約105萬元中資參選立委，判刑2年8月。

她指出，林雪峰接受中國台辦資助，招攬村里長赴中旅遊並宣傳支持特定候選人，判刑4年；姚韋華、簡安仕接受南京台辦資助，招待里長赴中旅遊介選，分別判刑2年6月、4年8月。

至於尚未定讞案件，林楚茵表示，徐春鶯受中共指示，為黃珊珊、柯文哲站台助選，介選部分分別判刑2年、2年2月，連同其他罪名合併應執行7年；周滿芝受中共統戰部門指示，替勞動黨立委候選人站台助選，判刑1年6月。另張顯耀案已遭起訴，被控接受中國指示，透過論壇、民調等方式介入2024總統選舉。

林楚茵說，中國滲透手法持續翻新，立法院卻連補強國安法制都「困難重重」，並批藍白在程序委員會阻擋國安法案，「中國忙著介選，藍白忙著阻擋國安修法」，中國黑手已伸進台灣選舉，國安法案卻無法好好審查。