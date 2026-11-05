文化部1.38億預算寫17字 次長回「怎麼了」馬文君：跟僑委會一樣敷衍

國民黨立委羅智強質詢文化部所屬文策院預算，其中編列1.3829億元，預算說明卻只有17個字。兼任文策院董事長的文化部次長王時思只回了一句「怎麼了？」惹議。國民黨立委馬文君批評，先前僑委會代理委員長李妍慧，面對前委員長徐佳青遭質疑濫用公帑，交給委員會報告只有一頁、138個字，費用欄位更是一片空白，敷衍的態度一模一樣。

馬文君今指出，怎麼了？就是近1.4億元要怎麼花，沒交代清楚，立法院才要問，難道人民辛苦繳的納稅錢，可以這樣隨便編、隨便花？資料不足就補齊，用途不清就說明，還反問怎麼了，這是什麼態度？

馬文君說，一般員工在公司提專案，都得寫計畫、說明用途；找股東投資，更要交代成本、風險與效益。換成自己的錢只有17個字，願意拿出1.38億元嗎？小店、攤商、工廠辛苦做生意，政府查帳、要求開發票，每一筆都要人民交代清楚。怎麼輪到政府花人民的錢，就連多問一句都不行？

馬文君指出，這種態度在外交國防委員會也領教過。先前僑委會代理委員長李妍慧，面對徐佳青遭質疑濫用公帑，大玩文字遊戲，交給委員會的報告只有一頁、138個字，費用欄位更是一片空白，字數多了一些，敷衍的態度一模一樣；難道報告交了，就算有交代？不管用途說得多不清楚，立法院都得照單全收，通過預算？

馬文君批評，從僑委會到文化部，報告交得敷衍，被問卻一個比一個理直氣壯。人民繳稅一毛都不能少，部會編預算、花公帑，卻連交代清楚都嫌麻煩，這是什麼道理？要花人民的納稅錢，就有責任接受監督。用途說不清、資料交不齊，就回去補完整，向社會大眾交代清楚。