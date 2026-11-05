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不副署？立院通過65歲以上長者免健保費 卓揆直指3大問題

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片

藍白在立法院強力推動65歲以上長者有條件免健保費，各界關注行政院是否副署。行政院長卓榮泰今天指出，修法違反社會保險原則與世代正義、社會福利應優先補助弱勢原則，以及憲法及財政紀律，他指示衛福部綜整各方意見後，就各個受影響層面進行通盤研商。

針對老人福利法修法，衛福部今天赴行政院會說明各界對修法的評析，卓榮泰聽取後表示，長者福利照顧一向是政府重要政策，依現行機制，對於70歲以上低收、中低收入長者，政府每年預算12.2億元補貼健保費，而65歲到69歲低收、中低收長者，是由地方政府依其財政能力來協助。

卓榮泰指出，修法後，65歲以上老人健保費補助範圍擴大到8成以上的長者，一年約400億元經費，在2、30年之後，補助費用更高達600多億元。修法大幅增加政府歲出，並沒有指明財源，也沒有完全履行與行政院徵詢的法定程序。

卓榮泰說，修法存在幾項問題，第一、違反社會保險原則與世代正義，因為健保制度秉持的是自助互助跟量能付費原則；第二、違反社會福利應優先補助弱勢原則，且修法刪除現行對特定弱勢的補助，等於剝奪中低收入這些特定弱勢長者的醫療保障；第三、違反憲法及財政紀律。

卓榮泰指出，考量補助經費龐大，攸關國家財政資源的分配，請衛福部在綜整各方意見後，再就各個受影響層面進行通盤研商，回歸量能負擔、確保弱勢補助、永續財政等原則，請衛福部審慎評估。

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