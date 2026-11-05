美期中選舉民主黨握國會多數 江啟臣：希望不影響台美穩定關係

美國期中改選昨天落幕，民主黨在參眾兩院都取得超過半數席位，成功掌握國會。立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣認為，這次選舉結果是很大的變化，勢必牽動政經各方面局勢，希望不要影響到台美穩定關係；短期或許會有震盪，但長期來看，科技與產業還是會向前邁進。

江啟臣今天參加台中野餐日起跑活動記者會，和大小朋友在市政公園的草皮上享受藍天白雲綠地，忙碌的選舉中難得野餐一回。

江會後受訪，被問及對美國期中選舉結果的看法，他表示，民主國家每4年的選舉、改選都很正常，當然尊重美國期中選舉結果；這次選舉有很大的變化，尤其期中選舉是總統大選前哨戰，勢必牽動2028年大選，對美國的政治、經濟，乃至整體國際情勢，多少都會有影響。

江啟臣認為，台灣必須特別觀察美國這段時間的政治、經濟與各方面是否穩定，以及美國對外關係，包含對北京、對中東、伊朗戰爭等等，是否會有政策調整；甚至是產業發展的部分，會不會有政策上的不穩定，都是我們應該注意的。

江啟臣希望，美國期中選舉結果不要影響台美的穩定關係，特別是產業供應鏈。他也強調，科技發展只會往前，儘管各國內政會有變化、選舉結果會不一樣，但站在科技以及產業發展的角度，短期內或許會有震盪，長期來看，依然會持續向前邁進。

江啟臣（左）今天參加台中野餐日起跑活動記者會，和大小朋友在市政公園的草皮上享受藍天白雲綠地。記者陳敬丰／攝影