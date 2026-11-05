美期中選舉結果出爐 綠黨團籲政府與新國會保持密切溝通

美國期中選舉結果出爐，民主黨取得聯邦參眾議院的多數席次。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，新的國會多數出現，我國政府除了持續與美國行政部門接觸之外，與新的國會保持密切的溝通是非常重要的。

美國期中選舉結果揭曉，民主黨在參議院和眾議院皆贏得過半席次，莊瑞雄說，美國不分黨派，對台灣加強自我防衛能力和韌性的議題都保持關切。

莊瑞雄指出，我國政府密切地去關注美國政府的動向，並表示，台美關係本來就具備跨黨派支持的堅實基礎。

莊瑞雄說，美國新的國會多數出現以後，我國政府當然除了與美國白宮、政府部門來往、打交道以外，保持與新國會密切的溝通，深化合作，確保台美關係穩健發展，是非常重要的。

民進黨立委陳冠廷則分析，這次美國期中選舉的結果，首先反映的是美國國內的民生經濟問題。

他表示，對一般美國家庭而言，物價、住房、能源與日常生活成本，往往比外交政策更直接影響投票選擇。當人民沒有感受到經濟政策帶來實質改善，自然就會透過選票表達不滿。

不過，陳冠廷認為，美國對中國的戰略競爭，以及支持台灣安全的跨黨派共識，並不會因為一次選舉就輕易改變。

對台灣而言，陳冠廷說，最重要的還是維持與美國行政部門及新國會開始後，兩黨的密切溝通，持續推進國防與經貿合作，同時強化自身防衛能力。