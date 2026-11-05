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質疑石崇良威脅醫團反老福法 藍黨團：政院明天不副署 跟全民宣戰

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨團上午舉辦「施壓民團 擋65歲排富免健保費修法 石崇良罔顧老人福祉」記者會，首席副書記長洪孟楷、立委立委王育敏出席。記者詹宜庭／攝影
國民黨團上午舉辦「施壓民團 擋65歲排富免健保費修法 石崇良罔顧老人福祉」記者會，首席副書記長洪孟楷、立委立委王育敏出席。記者詹宜庭／攝影

立法院日前三讀修正「老人福利法」，衛福部長石崇良遭爆越洋下指導棋，發簡訊要求醫藥、社福團體發聲反對修法。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，批評石崇良手握中央資源，卻施壓民間團體透過媒體發聲，「這是想情勒在野黨，還是想情勒民眾？」同時也警告行政院，若明天不副署「老人福利法」修正案，就是跟全民宣戰。

國民黨團上午舉辦「施壓民團 擋65歲排富免健保費修法 石崇良罔顧老人福祉」記者會，首席副書記長洪孟楷、立委立委王育敏出席。

洪孟楷表示，立法院日前三讀通過「老人福利法」修正案，在排富原則下，免除65歲以上長者健保費，讓長者獲得醫療照顧，也避免各縣市出現差別待遇，同時減輕年輕世代負擔。他指出，許多統計數據顯示，不少長者的健保費由三明治世代的年輕人負擔，若改由政府吸收，就能減輕年輕世代的經濟壓力。但遺憾的是，明天就是行政院決定是否依法副署的最後期限，若行政院不副署，將創下中華民國憲政史上第9次違法不副署。

洪孟楷質疑，人在美國的衛福部長石崇良，竟隔空傳簡訊給醫事、社福團體，這是要威脅、恐嚇嗎？他引述石崇良訊息內容指出，「『老人福利法』第22條修正案，需要醫藥團體、社福團體及學者專家，持續公開表達維護全民健保永續的立場，針對衝擊健保財務與世代公平、排擠其他社福與醫療資源發聲，透過媒體露出，爭取社會理解、凝聚支持。」

洪孟楷批評，石崇良簡訊提到健保永續、健保財務及世代公平，國民黨團修法時早已說明清楚，雖然各界看法不同，但在野黨版本同樣捍衛健保永續、維護世代公平，還能減輕年輕人負擔，讓各縣市長者享有相同待遇。但衛福部竟要求醫事、社福團體透過媒體發聲，這是想情勒在野黨，還是想情勒民眾？他呼籲民進黨不要再雙重標準，並正告行政院，若明天第9次違法不副署「老人福利法」修正案，就是跟全民宣戰。

王育敏說，今年政府超徵稅額可能突破兆元，這些多出來的錢，難道不應優先照顧有需要的民眾？65歲以上長者本來就是政府應優先照顧的對象，何況目前已有許多地方政府率先實施長者免繳健保費，地方政府推動時中央不反對，為何在野黨提出修法就反對到底，甚至還從美國「下指導棋」？中央反對修法毫無道理，只是不願替地方政府負擔經費。她呼籲行政院長卓榮泰不應利用醫事、社福團體，而應依照立法院三讀通過的法案進行副署，否則恐怕「官逼民反」，引發民眾反彈。

石崇良 副署 藍黨團 老人福利法 健保

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