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影／藍黨團批石崇良施壓民團 擋65歲排富免健保費修法

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導

國民黨立院黨團上午舉行「施壓民團、擋65歲排富免健保費修法、石崇良罔顧老人福祉」記者會，首席副書記長洪孟楷、立委王育敏出席。

洪孟楷表示健保費用的免除負擔，是讓老人長者的醫療有所照顧，並且也讓所有各縣市不會因為你住哪一個縣市而有不同的醫療差別對待，最重要是給年輕世代的朋友，中間世代的朋友，三明治世代的朋友能夠減除壓力，非常多的數據統計都顯示其實有非常多的長者的健保費用，是由三明治世代的年輕朋友來負擔，所以把長者的健保費用政府吸收，就能夠減輕年輕世代很有的一個負擔。

洪孟楷強調明天就是行政院最後時間決定，是不是要來依法副署？如果要選擇違法不副署的話，這將是創下中華民國憲政史上第9次違法不副署，立法院三讀通過的法案。

國民黨立院黨團上午舉行「施壓民團、擋65歲排富免健保費修法、石崇良罔顧老人福祉！」記者會，首席副書記長洪孟楷（右）、立委王育敏（左）出席。記者曾學仁／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「施壓民團、擋65歲排富免健保費修法、石崇良罔顧老人福祉！」記者會，首席副書記長洪孟楷（右）、立委王育敏（左）出席。記者曾學仁／攝影

國民黨立院黨團上午舉行「施壓民團、擋65歲排富免健保費修法、石崇良罔顧老人福祉！」記者會，首席副書記長洪孟楷（右）、立委王育敏（左）出席。記者曾學仁／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「施壓民團、擋65歲排富免健保費修法、石崇良罔顧老人福祉！」記者會，首席副書記長洪孟楷（右）、立委王育敏（左）出席。記者曾學仁／攝影

石崇良 健保費 藍黨團 洪孟楷 王育敏 國民黨團 老人福利法

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