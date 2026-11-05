陳清龍：政院憂不執行老福法影響選情 派石崇良營造「忍痛覆議」氛圍

立法院上月三讀修正「老人福利法」，傳出衛福部長石崇良越洋下指導棋，親自發送簡訊要求醫藥、社福團體發聲反對修法。對此，民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，行政院擔心不執行會影響選情，就派石崇良出來幹髒事，營造「忍痛覆議」的氛圍。

陳清龍表示，為了達成醫療平權、減輕三明治世代的負擔，立法院三讀通過「老人福利法」補助長者健保費的修法，近期卻接連有多個醫事相關團體出面反對。據媒體報導，這一連串聲明的背後，原來是人在美國的石崇良躲在幕後跨海施壓、下指導棋，真的是可恥至極。

陳清龍指出，民進黨自己就有多位縣市長候選人開出補助長者健保費的政見，行政院擔心不執行「老人福利法」修法會影響選情，就派石崇良出來幹髒事，想要營造「忍痛覆議」的氛圍。今日，石崇良被追問是否親自傳訊動員醫事團體，竟仍持續避重就輕，請問石崇良到底是衛福部長，還是民進黨的輔選幹部？

陳清龍批評，諷刺的是，賴清德總統到屏東大讚長者健保免費，結果中央要統一補助，卻又變成「世代不公」，這不是雙重標準，什麼才是雙重標準？對於嘉惠人民的修法，民眾黨團一定堅持到底。如果賴總統、行政院長卓榮泰不想做，就自己出來跟社會大眾講清楚，不要躲在後面當操偶師。