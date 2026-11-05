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投票日穿PUMA會違法嗎？律師揭3大判斷關鍵：一群人一起就可能比較有爭議

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
投票日穿著PUMA服飾是否違法引發討論，蘇家宏律師指出，單純穿著不構成助選，仍須依行為目的及現場情境判斷，集體穿著相同符號則可能引發爭議。記者郭政芬／攝影
投票日穿著PUMA服飾是否違法引發討論，蘇家宏律師指出，單純穿著不構成助選，仍須依行為目的及現場情境判斷，集體穿著相同符號則可能引發爭議。記者郭政芬／攝影

投票當天，如果剛好穿著PUMA的衣服去投票，會被抓嗎？

認真來說，不會！若只是平常就穿著這個運動品牌，正常走進投票所投票，當然不會因為衣服上剛好寫著「PUMA」，就直接認定你在助選。

不然以後如果有候選人叫Nike，大家的鞋子可能都要先檢查一下了！

我的幾個看法跟大家分享：

1. 重點不是衣服上寫什麼，而是你有沒有在助選

法律真正看的，不只是衣服上的字，而是整個行為放在當時的情境裡，有沒有在替特定候選人競選或助選。

單純穿著一件平常就在穿的PUMA，甚至是非競選圖騰的「安可」字樣，如果不是刻意用來連結政治立場或是表達支持，其實不太會違法。

2. 如果是一群人一起穿著PUMA，就可能比較有爭議

一群人特別相約、一起穿著相同符號去投票，看起來就像有意識的做出某一種約定行為，即使不明說，也可能讓他人誤以為你們在展示某種特定的行為，更容易讓人與助選連結在一起。

3. 如果自己覺得穿著與行為容易被誤會，不妨考慮換一件

這類情況法律上還是要依個案判斷，當下環境可能被作怎麼樣的解讀我們也不知道，所以如果你已經知道這個符號有特定政治意義，而且你也是積極的支持者，不妨選擇更安全的穿著，投票當天其實沒有必要刻意去挑戰法律的界線。

投票日，最重要的事，就是投下你的一票，然後期待選舉的結果站在你這一邊
—蘇家宏律師

◎本文獲 蘇家宏 律師 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

PUMA 投票 Nike 律師

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