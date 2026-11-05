聽新聞
0:00 / 0:00
投票日穿PUMA會違法嗎？律師揭3大判斷關鍵：一群人一起就可能比較有爭議
認真來說，不會！若只是平常就穿著這個運動品牌，正常走進投票所投票，當然不會因為衣服上剛好寫著「PUMA」，就直接認定你在助選。
不然以後如果有候選人叫Nike，大家的鞋子可能都要先檢查一下了！
我的幾個看法跟大家分享：
1. 重點不是衣服上寫什麼，而是你有沒有在助選
法律真正看的，不只是衣服上的字，而是整個行為放在當時的情境裡，有沒有在替特定候選人競選或助選。
單純穿著一件平常就在穿的PUMA，甚至是非競選圖騰的「安可」字樣，如果不是刻意用來連結政治立場或是表達支持，其實不太會違法。
2. 如果是一群人一起穿著PUMA，就可能比較有爭議
一群人特別相約、一起穿著相同符號去投票，看起來就像有意識的做出某一種約定行為，即使不明說，也可能讓他人誤以為你們在展示某種特定的行為，更容易讓人與助選連結在一起。
3. 如果自己覺得穿著與行為容易被誤會，不妨考慮換一件
這類情況法律上還是要依個案判斷，當下環境可能被作怎麼樣的解讀我們也不知道，所以如果你已經知道這個符號有特定政治意義，而且你也是積極的支持者，不妨選擇更安全的穿著，投票當天其實沒有必要刻意去挑戰法律的界線。
投票日，最重要的事，就是投下你的一票，然後期待選舉的結果站在你這一邊
—蘇家宏律師
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。