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批石崇良越洋下令醫界當打手 陳以信：卓揆躲在背後搞政治操作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

本報踢爆衛福部長石崇良人在美國，竟越洋傳訊動員醫藥、社福團體反對長者健保補助修法。國民黨文傳會主委陳以信今批評，衛福部長不照顧長者，反而忙著動員醫界反對長者福利；行政院長卓榮泰不敢自己承擔政治責任，為何要醫療團體替行政院擋子彈？這根本是把專業團體當政治打手，為行政院不副署預先鋪路。

陳以信指出，石崇良簡訊不只指定「世代公平」、「排擠醫療資源」等反對論點，竟連「透過媒體露出」都交代清楚，堂堂衛福部長，竟然兼差當政治文宣總監Ｍ醫界團體不是任由行政院指揮調度！難怪有醫界人士感嘆不願淪為選戰打手。

陳以信批評，民進黨對長者健保補助根本是雙重標準，賴清德肯定屏東補助長者健保費，卓榮泰卻反對中央統一補助，難道屏東長者是長者，其他縣市長者就不是長者？民進黨執政縣市可以發福利，國會通過全國統一補助就變成世代不公？這不是財政紀律，而是政治雙標。

陳以信表示，這次行政院刻意放大弱勢補助爭議，外界早已質疑卓榮泰為不副署找藉口。如今石崇良動員醫界的簡訊曝光，更顯示行政院早已安排反對修法的輿論攻勢，先拿弱勢長者當藉口，再找醫療團體當盾牌，最後準備不副署，卓榮泰究竟敢不敢自己站出來，向全國長者說清楚？

陳以信嚴正要求，卓榮泰立即說明是否知悉石崇良的動員行動，石崇良也應公開交代簡訊發送對象與目的。卓榮泰已遭質疑對立法院通過的八項立法拒絕副署，難道還要讓長者健保補助成為第九項？卓榮泰不要一再挑戰國會立法權，更不要為了政治算計，讓自己在中華民國憲政史上再度留下重大汙點。

陳以信呼籲賴清德總統，看看美國川普總統，即使所屬政黨在選舉中受挫，仍懂得尋求與民主黨合作，民主政治不是贏者全拿，更不是行政權可以無視國會多數，賴清德與卓榮泰應該認清「朝小野大」的政治現實，尊重國會、尊重民意，放下政治對抗，主動與在野黨協商合作。否則一再製造憲政衝突，只會讓全民付出代價。

石崇良 陳以信 卓揆 健保 老人福利法

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