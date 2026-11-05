曠世智能案資料拖兩周未提供 洪孟楷批「財政布」掩蓋真相

針對曠世智能投資案、國發基金投資等爭議，財政部經兩周仍未提供相關資料。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷今在社群平台發文批評，財政部遲遲不交，以為黑布一蓋就能掩蓋所有真相。繼「國防布」後，現在還有「財政布」，難道整個中央政府都成了民進黨的遮羞布？

洪孟楷表示，針對曠世智能投資案的重重疑點，包括國發基金為何以1999萬元投資、是否刻意規避審查？台灣中小企銀的投資決策及實際損益為何？還有沒有其他類似案例？兩周前就正式要求審計部提出調查報告。

洪孟楷指出，沒想到昨天拿到審計部資料，開宗明義竟指出，主管機關財政部歷經兩周，仍未提供相關資料。連獨立行使審計職權的審計部要資料都拿不到，背後的水到底有多深？

洪孟楷批評，當人民的納稅錢被拿來投資特定民間企業，背後又有行政院長、立法委員等關係引發質疑，不但沒有積極釐清，反而連官股銀行的投資決策都難以接受完整檢驗。企業獲利自己享有，投資虧損卻可能由全民承擔，這已經夠荒謬；如今連監督機關要求資料都已讀不回，這種態度簡直目無監督、無視法紀。

洪孟楷表示，審計部隸屬監察院，是五權分立體制下監督行政部門的重要機關。連審計部依法要求資料，財政部都遲遲不交，到底有什麼不能讓人民知道？難道還有更多內幕不敢曝光？以為黑布一蓋、拖延不交，就能掩蓋所有真相。

洪孟楷指出，現在有掩蓋軍中霸凌爭議的「國防布」，又出現迴避投資爭議的「財政布」，政府機關是為人民服務，不是替執政黨遮羞。審計部白紙黑字的報告，已經凸顯政府資訊不透明、行政監督受阻的嚴重問題。