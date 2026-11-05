蘇巧慧妹4500萬投資案爭議 國庫署：資料範圍龐大 6日給審計部

國民黨團舉民眾黨團日前指控行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純擔任「曠世智能」營運長期間，獲國發基金與台企銀投資4500萬元，審計部允諾立院提供調查資料，但傳出財政部至今未提供資料。國庫署署長陳柏誠今天表示，由於資料範圍龐大，還需向公股銀行索資，已向審計部延長到11月6日提供。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查115年度中央政府總預算追加預算案。

媒體在會議前詢問官員，何時才會提供蘇巧純任「曠世智能」營運長獲政府補助的報告？陳柏誠表示，審計部要求11月4日要提供資料，但因為整份資料範圍太大，從公股銀行的子公司、孫公司的組織、起薪都需要，因此他們還需要向公股銀行索資，時間上需要比較多的時間，因此已向審計部延長到11月6日。

陳柏誠強調，沒有不提供資料，只是因為時間上需要一些作業時間，將在11月6日提供。