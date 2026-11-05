美期中選舉變天 黃國昌批川普違反對台六項保證、籲國會監督

美國期中選舉民主黨拿下國會參眾兩院，民眾黨主席黃國昌表示，美國國會應強化監督功能，並批評川普總統多次違反「對台六項保證」，令人遺憾。他強調，將持續推動六項保證法制化，透過法律提供制度性保障，避免台美關係取決於執政者個人好惡。

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，天后宮主委林啟賢到場接待，兩人隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。黃國昌在參拜後接受媒體聯訪，被問及美國期中選舉結果，以及他今年5月曾致函美國跨黨派參眾議員，倡議將對台六項保證正式入法，是否期待新國會盡速落實？

黃國昌表示，美國期中選舉攸關台灣未來的國際外交環境，各界都非常關心。他認為，這次選舉凸顯美國人民認為國會要更能扮演監督角色，這是非常重要的事情。

黃國昌指出，過去川普總統在許多事件上，讓外界看到他違反對台六項保證，台灣作為美國最堅實的民主盟友，對此感到非常遺憾。

他強調，任何事情都應該制度化，而不是取決於主政者個人的好惡，這也是民眾黨大力倡議將美國對台六項保證法制化的原因，希望透過明確法律規範，提供台灣制度性的保障。

黃國昌表示，民眾黨未來仍會持續進行相關倡議與遊說工作，推動美國將對台六項保證納入法律規範。

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，天后宮主委林啟賢到場接待，兩人隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

黃國昌今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜，天后宮主委林啟賢到場接待，兩人隨後前往竹北市場、仁義市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影