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駐荷代表：台荷具互信基礎 發展無人機最佳歐洲夥伴

中央社／ 海牙4日電
駐荷蘭代表田中光4日接受中央社專訪，展示中華民國國旗就掛在代表處門口。中央社
駐荷蘭代表田中光4日接受中央社專訪，展示中華民國國旗就掛在代表處門口。中央社

荷蘭代表田中光接受中央社專訪表示，台灣與荷蘭在高科技合作本就是互信關係，「攤開歐洲國家來說，目前荷蘭和台灣是發展無人機最佳夥伴」，且台灣可取經荷蘭無人機的實戰經驗；此外，荷蘭加入世界災害管理聯盟，台灣可將荷蘭治水能量與世界分享，讓雙邊合作走向多邊。

荷蘭在歐洲國防自主扮演關鍵角色，除了歐盟無人機與反無人機技術中心將落腳荷蘭，多家荷蘭防衛科技廠聯手研發全自製整合式行動反無人機系統，荷蘭更宣布投入約2.5億歐元，與烏克蘭聯手在當地建立無人機產線。

被問及台灣在荷蘭無人機產業發展可扮演的角色，田中光今天接受中央社專訪表示，無人機有分民用及軍用，不管是晶片設計與製造、資訊傳遞或是精密機械都是台灣的強項，台灣會是荷蘭非常能合作的互信夥伴，尤其是涉及高度機敏性的無人機。

談到台荷無人機合作優勢，他進一步說明，首先是台灣致力建立非紅供應鏈；第二，精密機械是台灣能有所貢獻之處；第三，荷蘭可提供無人機設計的實戰經驗；最後則是高階系統開發。他說，「攤開歐洲國家來說，目前荷蘭和台灣是發展無人機最佳夥伴」。

田中光提到，無人機試飛受到限高、機敏等諸多限制，而南荷蘭省成立了Aerospace Delta生態系有助於無人機試驗，可讓台灣無人機從實驗室走向歐洲市場的實戰場域，這需要進一步推動；一些荷蘭高科技公司正與台灣方洽談，進展順利。

田中光於2025年3月接任駐荷蘭代表，此前為外交部政務次長，調派荷蘭的安排被認為是賴政府對歐盟國家的重視。荷蘭是台灣在歐盟的第二大貿易夥伴，經貿關係穩固，田中光期望荷蘭成為台灣在歐洲的灘頭堡。

田中光指出，首先高科技合作，尤其半導體在AI時代有必要性，台灣的強項是晶片製造，歐洲在這塊非常脆弱，而荷蘭在半導體設備能力無人能及；第二則是治水能量，荷蘭國土有1/4位於海平面以下，但利用堤防、海埔新生地、海水淡化等方式將海水化成有利資產。

曾任駐吐瓦魯大使的田中光第一線觀察當地海平面上升挑戰，他說，台灣許多友邦都是島國，如同外交部長林佳龍說的榮邦及固邦，此合作可讓台灣成為媒介，與世界分享荷蘭治水能量。

田中光說明，台灣與荷蘭治水機構已經有很好的聯繫；再者，透過駐荷蘭代表處努力，荷蘭已加入台灣倡議成立的世界災害管理聯盟（WADM），希望台灣與荷蘭的治水合作能從雙邊走向多邊。

投身外交工作超過40年，如何在台灣艱難處境下堅持下去，田中光說，外交人員就像戰士，無法選擇戰場，在非邦交國做有邦交的事情，確實要花更多心力，但越不容易就越要積極去做，讓對方了解台灣的角色，獲得認可，雙邊關係就得以強化，像在荷蘭，中華民國國旗就掛在代表處門口。

田中光舉例說，Covid-19期間，台灣向世界捐出口罩，日本、土耳其大地震，台灣立刻去幫忙，烏克蘭被俄羅斯入侵，台灣也是馬上捐助物資，這是深植台灣人的善良，讓外交人員可以大聲說出來，「人民在後面支持我們」。

無人機 歐洲 荷蘭

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