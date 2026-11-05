遭爆越洋下指導棋反老福法 石崇良：維護健保制度永續是我的責任

立法院上月三讀修正「老人福利法」，傳出衛福部長石崇良越洋下指導棋，親自發送簡訊要求醫藥、社福團體發聲反對修法。石崇良今早受訪時表示，全民健保是國人最大的資產，維護健保制度永續是他的責任。至於地方提出類似政策，是否會阻止？石崇良表示，這是地方自治的精神，他予以尊重。

石崇良表示，全民健保是國人最大的資產，維護健保制度永續是他的責任。老福法修法後，每年增加的預算勢必產生排擠效果。過去三年，行政院總共挹注800億元健保基金，讓健保在醫療需求增加、健保總額每年成長5.5%的情況下，不需要調整保費。

石崇良指出，但未來如果老福法通過，勢必排擠相關財務，進一步增加調漲健保費的壓力，因此他非常憂心，也希望大家一起支持健保制度的完整。

至於地方提出65歲以上免繳健保費等類似老人福利政策，是否會阻止？石崇良再次強調，他的責任是維持健保制度不受到破壞，讓制度能夠長期、穩定發展；至於地方政府依照自己的財源，設定施政目標及各項福利措施，這是地方自治的精神，他予以尊重。