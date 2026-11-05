跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

民進黨台北市長候選人沈伯洋被跟蹤盯梢、相聲演員黃逸豪受假車禍威脅、喜劇俱樂部遭潑灑穢物等案背後疑由境外敵對勢力操控，行政院定調為「跨境鎮壓」，法務部認為相關犯罪罰則過輕，不足以反映罪刑，擬於反滲透法中修法加重處罰。

立法院司法及法制委員會今邀法務部召開「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」專題報告，法務部說明立場。

法務部表示，「跨國鎮壓」（Transnational Repression, TNR）除已侵害個人權益，並嚴重影響我國社會活動及言論表意自由，進而威脅我國民主憲政體制，我國現行法制尚不足以應對此種威脅，有強化及修訂相關法制的必要。

法務部表示，近期疑似境外敵對勢力對我國發動的跨國鎮壓主要態樣包括：片面對外宣布依據境外敵對勢力所公布或發布危害我國主權之法律，針對特定人進行追訴；疑似境外敵對勢力在我國境內對特定人發動侵擾或實施暴力。

境外敵對勢力對我國發動跨國鎮壓時，直接侵害受鎮壓個人包含生命、身體、健康、名譽、信用或隱私等與個人人格各項權利。另外，個人應對遭鎮壓時所受財物損害或額外資源的付出，是對財產權之侵害。

跨國鎮壓效力形式上雖然直接作用於個人，但當越來越多個人遭受跨國鎮壓時，其他未受鎮壓的個人若見跨國鎮壓行為未能有效遏止，為免自我言行舉止招致報復，即會自我審查，進而造成寒蟬效應。

法務部表示，依我國現行法令所論罪刑多屬對個人法益的侵害，例如「打人」論以刑法第277條之普通傷害罪（5年以下有期徒刑）；「潑漆」論以刑法第354條之毀損罪（2年以下有期徒刑）、刑法第305條之恐嚇罪（2年以下有期徒刑）；「跟監偷拍」論以刑法第315條之1妨害秘密罪（3年以下有期徒刑）、違反個人資料保護法第41條（5年以下有期徒刑）等，相關罪刑刑度偏低，無法充分評價威脅我國民主自由法治的惡性。

法務部說，跨國鎮壓手法眾多，並非每種行為均有相對應刑罰。例如以開設「台獨舉報專區」進行跨國鎮壓，現行法制尚無法律可處罰舉報者；另，對特定人跟蹤盯梢，因與性別議題無關，則無法依跟蹤騷擾防制法究責。

法務部指出，現行法制對於跨國鎮壓犯罪的嚇阻及防制力道不足，正依據行政院指示進行跨部會研商，於反滲透法中增訂相關罪責，重點包含訂立為滲透來源實施跨國鎮壓犯罪並予重罰，以提高嚇阻力並充分評價此類犯罪之惡性及對法益所造成的侵害，將各式跨國鎮壓犯罪類型納入處罰規範，並建立防制跨國鎮壓犯罪效果擴散的沒收及網際網路規範。

法務部認為，境外敵對勢力持續對我國採行各式侵擾，若未能有效應對，最終將造成我國民主憲政體制遭受侵害。