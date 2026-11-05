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美選示警 盧秀燕喊話賴總統「與在野黨合作」

聯合報／ 記者王小萌陳熙文林銘翰陳敬丰／連線報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照

美國期中選舉，民主黨大獲全勝，參眾兩院全拿。台中市長盧秀燕昨晚在臉書表示，這個結果再次讓世界看見，民主的力量，可以引導施政的方向，也提醒每個從政者，人民才是頭家，在人民的面前，政府是渺小的。她建議中央政府，主動和即將上任的美國新國會加強溝通，也呼籲賴總統效法川普與在野黨合作。

盧秀燕表示，賴政府應關注台灣企業在美國各州的投資，是否會在選舉後受到政策變化的影響。尤其是產經議題，這關係全體國人福祉，不能只是被動等消息；政府也應主動掌握各州狀況，協助企業和美方協調，確保現有的投資優惠、租稅減免等不受影響。

對於美選的啟示，盧秀燕說，台灣物價、房租、電費、薪水及政府稅收分配，大家的感受都很清楚，籲國人十一月廿八日出門投票，用選票說出心聲，告訴政府民意的方向，讓台灣更好；若不投票，就是讓別人替自己做決定。

國民黨團立法院書記長許宇甄則表示，美選結果示警台灣，行政權不能無限擴張，政府更不能忽視人民對民生經濟與物價的真實感受。

美國總統川普在選後接受紐約時報專訪表示，完全願意接受選舉結果，並已準備好與民主黨合作，尋求共識。許宇甄說，川普願意面對不同政黨掌握國會的現實，賴清德總統更應好好思考，為何面對台灣國會多數通過的法案，行政部門一再以不副署、不執行的方式對抗？

許宇甄表示，台灣長期以來在美國參、眾兩院都獲得跨黨派支持，期盼無論美國國會多數如何變化，對台灣的支持都能延續、甚至深化。此外，台灣已經採購卻延宕交付的軍事裝備，應加速完成交付；新一輪對台軍售，也期待美國行政部門與國會盡速推進相關程序。

「賴政府能否在新的華府政治格局下，維持與白宮及兩黨國會議員的良好溝通？未來是否有機會出訪美國本土？」許宇甄指出，政府應積極掌握美國政局變化，提出具體外交作為，而非只有空泛的台美關係口號。

民眾黨立委王安祥認為，美選結果驗證，在成熟民主制度之下，民意面臨物價飛漲、經濟發展、政策落實等議題會做出判斷與選擇，透過選舉重新平衡國會與行政之間的權力關係；期待在美方新的政治架構之下，我國行政團隊能夠不間斷地持續對話，讓重要民主夥伴的協助與交流不受中斷。

民進黨立委許智傑表示，這次有許多美國選區首次翻盤，打破以往美國紅藍的選民結構；地方選舉很看重個人特質，不只有選民結構，因此他認為，賴政府在穩定的施政步伐下，明年普發一萬元ＡＩ紅利、持續推動台灣走向國際、同時照顧弱勢補助青年等，今年九合一地方選舉也可望打破傳統藍綠結構，會有許多耳目一新的人當選。

盧秀燕 在野黨 賴總統

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