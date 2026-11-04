傳石崇良為老福法修法越洋下指導棋 黃國昌：躲在背後搞髒事臭不可聞

立法院上月三讀修正老人福利法，傳出衛福部長石崇良越洋下指導棋，親自發送簡訊要求醫藥、社福團體發聲。民眾黨主席黃國昌今天表示，躲在背後搞這種髒事，石崇良簡直臭不可聞，「醫者仁心的風骨，得了官癌的石崇良，早就丟到垃圾桶去了。」

本報報導，石崇良在美國出差期間，親自發送簡訊給數位醫藥、社福團體理事長，要求轉達其他團體代表及學者專家透過媒體表達立場，還設限應針對衝擊健保財務與世代公平、排擠其他醫療社福資源進行評論，相關領域社團也在11月3日至4日接力發布正式聲明稿。

黃國昌晚間在臉書發文表示，立法院先前三讀修正老人福利法，本周五為行政院是否提出覆議的最後期限，這幾天接連有若干團體口徑一致發布聲明反對修法，結果背後遙控者正是石崇良，「人在美國的石崇良親自下令，連聲明的內容都『貼心』準備好，為的就是要營造因為專業團體反對，所以行政院要『忍痛覆議』的氛圍。」

黃國昌說，躲在背後搞這種髒事，石崇良簡直臭不可聞，民進黨一方面有許多縣市長候選人提出「補助長者健保費」的政見，一方面卻又反對修法補助健保費，所以才要石崇良躲在幕後幹這種髒事，真的是丟人現眼，「醫者仁心的風骨，得了官癌的石崇良，早就丟到垃圾桶去了」，無怪乎儘管處理毒油荒腔走板，官位還是穩如泰山。

黃國昌表示，對於能夠有效降低三明治世代負擔，同時又能達成醫療平權的修法，民眾黨絕對會堅持到底，賴清德總統如果覺得派石崇良這種狗官做這種下流的事，就能欺騙社會大眾，那就未免也太小看人民的智慧了。