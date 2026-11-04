聽新聞
0:00 / 0:00

傳石崇良為老福法修法越洋下指導棋 黃國昌：躲在背後搞髒事臭不可聞

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
衛福部長石崇良。聯合報系資料照
衛福部長石崇良。聯合報系資料照

立法院上月三讀修正老人福利法，傳出衛福部長石崇良越洋下指導棋，親自發送簡訊要求醫藥、社福團體發聲。民眾黨主席黃國昌今天表示，躲在背後搞這種髒事，石崇良簡直臭不可聞，「醫者仁心的風骨，得了官癌的石崇良，早就丟到垃圾桶去了。」

本報報導，石崇良在美國出差期間，親自發送簡訊給數位醫藥、社福團體理事長，要求轉達其他團體代表及學者專家透過媒體表達立場，還設限應針對衝擊健保財務與世代公平、排擠其他醫療社福資源進行評論，相關領域社團也在11月3日至4日接力發布正式聲明稿。

黃國昌晚間在臉書發文表示，立法院先前三讀修正老人福利法，本周五為行政院是否提出覆議的最後期限，這幾天接連有若干團體口徑一致發布聲明反對修法，結果背後遙控者正是石崇良，「人在美國的石崇良親自下令，連聲明的內容都『貼心』準備好，為的就是要營造因為專業團體反對，所以行政院要『忍痛覆議』的氛圍。」

黃國昌說，躲在背後搞這種髒事，石崇良簡直臭不可聞，民進黨一方面有許多縣市長候選人提出「補助長者健保費」的政見，一方面卻又反對修法補助健保費，所以才要石崇良躲在幕後幹這種髒事，真的是丟人現眼，「醫者仁心的風骨，得了官癌的石崇良，早就丟到垃圾桶去了」，無怪乎儘管處理毒油荒腔走板，官位還是穩如泰山。

黃國昌表示，對於能夠有效降低三明治世代負擔，同時又能達成醫療平權的修法，民眾黨絕對會堅持到底，賴清德總統如果覺得派石崇良這種狗官做這種下流的事，就能欺騙社會大眾，那就未免也太小看人民的智慧了。

石崇良 黃國昌 修法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／接連反對補助健保費？石崇良越洋下指導棋 專業團體嘆：下不了手

醫界、社福界接力聲明！ 社工師全聯會批補長者健保費撕裂世代和諧

陳國樑／長者健保補助 別吵錯重點

長者有條件免健保費 7大醫團反對籲審慎再議

相關新聞

美選示警 盧秀燕喊話賴總統「與在野黨合作」

美國期中選舉，民主黨大獲全勝，參眾兩院全拿。台中市長盧秀燕昨晚在臉書表示，這個結果再次讓世界看見，民主的力量，可以引導施政的方向，也提醒每個從政者，人民才是頭家，在人民的面前，政府是渺小的。她建議中央政府，主動和即將上任的美國新國會加強溝通，也呼籲賴總統效法川普與在野黨合作。

傳石崇良為老福法修法越洋下指導棋 黃國昌：躲在背後搞髒事臭不可聞

立法院上月三讀修正老人福利法，傳出衛福部長石崇良越洋下指導棋，親自發送簡訊要求醫藥、社福團體發聲。民眾黨主席黃國昌今天表示，躲在背後搞這種髒事，石崇良簡直臭不可聞，「醫者仁心的風骨，得了官癌的石崇良，早就丟到垃圾桶去了。」

台北論壇網站遭攻擊癱瘓 蘇宏達：不能讓惡勢力恐嚇公民

台北論壇官方網站遭惡意攻擊，被迫緊急下架！台北論壇基金會董事長蘇宏達表示，網站遭攻擊程度相當嚴重，必須立即關閉止損，直呼「招誰惹誰了？」他強調，論壇推動教育改革與公民倡議，遭惡意攻擊令人意外，憂心公民社會受到恐嚇，直言「公民不能成為順民」，不能讓公民聲音被惡勢力淹沒。

美期中選舉結束 盧秀燕：讓世界看到民主力量、中央應與美新國會溝通

美國期中選舉結束，民主黨在參議院、眾議院均拿下過半席次，獲得國會實質控制權。台中市長盧秀燕表示，這次選舉結果讓世界看到民主的力量，人民才是頭家，呼籲台灣人民11月28出門投票；她也建議中央政府，主動和美國的新國會加強溝通，特別是產業與經貿議題。

美期中選舉民主黨勝 外交部：對美工作不分黨派、持續深化合作

美國民主黨在期中選舉取得壓倒性勝利，外交部今天表示，持續密切關注美國期中選舉動態，台灣對美工作一向採取不分黨派、積極交往...

民眾黨推產假延長至14周、陪產假14天修法 白委：朝野立委有高度共識

我國少子女化危機持續加劇，超高齡化與勞動力斷崖提前逼近，民眾黨立法院黨團推動修法，主張將產假由8周延長至14周、陪產檢及陪產假由7天增加至14天。民眾黨立委邱慧洳今天表示，朝野立委大多支持這項修法，目前應該已經達成滿高的共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。