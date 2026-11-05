反免長者健保費 傳石崇良越洋傳訊下指導棋

立法院三讀通過「老福法」修正案，實施後，逾八成六十五歲長者免繳健保費，本周五為行政院副署或覆議的最後期限，近日十幾個醫事職類團體發布聲明，反對此修法，背後部分原因為日前遠在美國的衛福部長石崇良隔海發送簡訊給醫事、社福團體大老，盼透過媒體發聲。大多數醫界原本即反對此項修法。但也有團體感嘆，被當成選戰打手。

對此，衛福部表示，一向尊重各專業團體的自主性，樂見對各項政策提出建言。針對攸關全民健保永續發展的重要政策議題，更需與各界充分溝通、廣納專業意見，但絕無所謂「下指導棋」、「選戰打手」等情事，呼籲勿將正常政策溝通政治化。

據了解，石崇良係在美國出差期間，親自發送簡訊給數名醫藥、社福團體理事長等大老，再由理事長轉達其他團體代表及學者專家，發出聲明，透過媒體表達立場，文中清楚註明「衝擊健保財務與世代公平、排擠其他醫療社福資源」等重點。相關領域社團於本月三日至四日接力發布正式聲明稿。

石崇良在訊息中提到，「『老人福利法』第廿二條修正案（長者健保費由中央全額補助）一案，需要醫藥團體、社福團體及學者專家，持續公開表達維護全民健保永續的立場，針對衝擊健保財務與世代公平、排擠其他社福與醫療資源發聲，透過媒體露出，爭取社會理解、凝聚支持。」

一位知情人士指出，部長在台灣時間三日上午發出此封簡訊，對象為醫師公會全聯會等團體，不過，他自身所屬團體未直接收到手機訊息，但確有友好團體轉達此事，希望醫界共襄盛舉。研判行政院應會覆議，但不希望得罪地方選民，影響選情，為此，希望醫事團體表達意見，塑造政院「忍痛覆議」形象。

另一名團體人士感嘆，對單純攻擊「老福法」立法，實在「下不了手」，專業團體無法接受淪為選戰打手，只好在聲明盡量維持專業形象，不偏袒特定政治立場，不做政治評論。一位醫界人士則直言，當政府「御用團體」很辛苦，且部分團體理事長只在乎權力，未必真正代表醫界心聲。

「本次修法讓執政黨進退兩難。」衛福部健保署前署長李伯璋說，許多縣市早已補助長者健保費，但民眾可能分不清是中央、地方支付，「只要省下就好」；呼籲政府正本清源，務實面對健保改革，從推動使用者部分負擔著手。