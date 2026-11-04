外交部：中國大陸勿政治操作 應尊重APEC所有會員平等參與

亞太經濟合作（APEC）峰會將登場，中國國台辦表示，按一中原則及APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例，處理台灣參會事宜。外交部強調，台灣簽署APEC入會備忘錄中未提及一中原則，要求中國勿再進行政治操作，應尊重APEC所有會員平等參與的核心原則。

中國國台辦今天上午舉行例行記者會，有台灣媒體關心APEC相關議題，國台辦發言人朱鳳蓮回應，一貫按照一個中國原則及APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理台灣參會事宜，只要按照上述做法，台灣可以參會。

但針對媒體詢問以電子郵件寄送邀請函的考量為何，朱鳳蓮並未做出說明。

外交部晚間透過新聞稿表示，台灣於1991年加入亞太經濟合作（APEC）成為正式會員，當時簽署的入會備忘錄中並未提及「一中原則」，並且敘明台灣與其他APEC會員在平等基礎（on an equal basis）上，參與各項會議及活動。

外交部說明，包括中國在內的所有APEC會員，均支持在2024年及2025年的雙部長年會聯合聲明中，納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」（We attach great importance to APEC’scontinued cooperation in the spirit of multilateralism on thebasis of consensus with all members participating on anequal footing in all its events including Leaders’ Week, inaccordance with the Guidelines for Hosting APEC Meetingsand relevant APEC conventions.）的文字。

外交部提到，中國另於2024年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全及順利進出中國參與會議。因此中國有責任也有義務履行其所做承諾，並遵守所有會員以共識做成的決定。

外交部要求，中國勿再進行政治操作，善盡主辦經濟體的責任，尊重APEC所有會員平等參與的核心原則，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，以具體行動確保台灣平等尊嚴參與今年11月在中國深圳舉行的APEC經濟領袖會議。