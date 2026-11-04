台北論壇網站遭攻擊癱瘓 蘇宏達：不能讓惡勢力恐嚇公民

台北論壇官方網站遭惡意攻擊，被迫緊急下架！台北論壇基金會董事長蘇宏達表示，網站遭攻擊程度相當嚴重，必須立即關閉止損，直呼「招誰惹誰了？」他強調，論壇推動教育改革與公民倡議，遭惡意攻擊令人意外，憂心公民社會受到恐嚇，直言「公民不能成為順民」，不能讓公民聲音被惡勢力淹沒。

本月二日，王金平、管中閔與柯志恩才在高雄教育行動論壇同台，前一晚台北論壇官方網站竟遭攻擊。立法委員柯志恩表示，言論自由與多元包容是台灣最珍貴的民主基石，「台北論壇」長期以來致力於提供理性、專業且客觀的公共政策討論平台，如今卻遭惡意DDoS攻擊與多點滲透，導致官網被迫緊急下架隔離，這不僅是對資訊安全的挑釁，更是對台灣民主與言論自由的野蠻踐踏。

她表示，打壓不同聲音，無法掩蓋問題，只會加深社會的對立與撕裂。柯志恩聲援台北論壇基金會，並對這種剝奪公共討論空間的行徑予以譴責。守護言論空間，台灣民主絕不向惡意攻擊低頭！

蘇宏達受訪表示，台北論壇正推動全面教育改革，9月8日舉辦首場論壇，11月2日在高雄舉辦第二場，沒想到活動前一天，11月1日同仁通報網站遭惡意攻擊，隨即聯絡合作資訊廠商，發現情況相當嚴重，必須立即關閉網站。

蘇說，台北論壇不是什麼機密機構，論壇資訊都是公開的，主要推動各界對話、議題討論，共同完善國家民主法治、憲政及公民權利，對網站遭攻擊感到相當意外。他已向幾位董事說明情況，大家都很意外，過去從未發生類似事件，目前網站暫時關閉，相關訊息改透過臉書與外界溝通，資訊公司表示移除惡意程式需要時間，必須先關閉網站處理。

至於是否掌握攻擊來源？蘇宏達坦言，基金會沒有資安專業能力，攻擊者身分與動機尚不清楚，先請合作廠商止損。

台北論壇11月2日在高雄師範大學舉辦教育論壇，前立法院長王金平、前台大校長管中閔及國民黨高雄市長候選人柯志恩均到場，網站恰巧在論壇前夕遭攻擊，敏感時間點引發聯想。對於是否涉及政治攻擊，蘇宏達表示，「這我就不做評論」。

「到底招誰惹誰了？」蘇宏達說，攻擊網站也需要成本，對方願意花費成本攻擊，表示可能認為背後有更大利益或意義，但目前仍無法確認動機。

蘇宏達說，當天是公開活動，沒有任何的隱藏，要來都歡迎，柯志恩表示想來聽教育倡議，主辦單位自然歡迎，管中閔、王金平的演說也很多人想聽，公民倡議就是要廣開大門、接納各方意見。

即使現場有人提出不同觀點，都會受到尊重，民主社會就是理性討論尋求更好方案，如果有人透過網路攻擊方式「修理人、恐嚇人」，就是大家的公敵，他說，不能讓這種惡勢力恐嚇了公民不敢說話，這個非常危險，公民不能成為順民。

蘇指出，公民就是國家的主人，對公共議題及不同意見都應勇於表達，不應心存恐懼，他也以美國為例，認為民主社會即使存在不同聲音，仍能表達意見，展現民主韌性，值得台灣學習與警惕。

蘇宏達最後強調，台北論壇仍會堅持公民倡議，持續推動教育改革與公共議題討論，「如果因為我們的意見，產生了影響而遭受攻擊，希望大家支持我們」。