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美期中選舉結束 盧秀燕：讓世界看到民主力量、中央應與美新國會溝通

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，美國期中選舉的結果，讓世界再次看到民主的力量，呼籲台灣人民11月28出門投票；她也建議中央，主動與美國的新國會加強溝通，尤其是針對產經議題。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕表示，美國期中選舉的結果，讓世界再次看到民主的力量，呼籲台灣人民11月28出門投票；她也建議中央，主動與美國的新國會加強溝通，尤其是針對產經議題。聯合報系資料照

美國期中選舉結束，民主黨在參議院、眾議院均拿下過半席次，獲得國會實質控制權。台中市長盧秀燕表示，這次選舉結果讓世界看到民主的力量，人民才是頭家，呼籲台灣人民11月28出門投票；她也建議中央政府，主動和美國的新國會加強溝通，特別是產業與經貿議題。

盧秀燕稍早在臉書發文表示，美國期中選舉的結果，再次讓世界看見民主的力量，可以引導施政的方向，也提醒每一個從政者，人民才是頭家，在人民的面前，政府是渺小的；這是美國民主可貴之處，值得台灣學習。

盧秀燕強調，台灣也一樣，物價、房租、電費、薪水，以及政府稅收分配，大家的感受都很清楚，呼籲國人11月28出門投票，用選票說出心聲，告訴政府民意的方向，讓台灣更好；若不投票，就是讓別人替自己做決定。

盧秀燕建議中央，主動和即將上任的美國新國會加強溝通，尤其是產經議題，這關係全體國人福祉，不能只是被動等消息；政府也應關注台灣企業在美國各州的投資，是否會在選舉後受到政策變化的影響，主動掌握各州狀況，協助企業和美方協調，確保現有的投資優惠、租稅減免等不受影響。

盧秀燕 期中選舉 溝通 美國期中選舉 中央政府

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