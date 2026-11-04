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美期中選舉民主黨勝 外交部：對美工作不分黨派、持續深化合作
美國民主黨在期中選舉取得壓倒性勝利，外交部今天表示，持續密切關注美國期中選舉動態，台灣對美工作一向採取不分黨派、積極交往原則，長期獲美國國會跨黨派及行政部門支持，將在此基礎上持續深化與美國在各領域的合作。
包括美國有線電視新聞網（CNN）、真清晰政治網站（RealClearPolitics）與紐約時報等主流媒體都估計，民主黨在100席參院至少取得54席、435席眾院至少228席；真清晰政治網引用市場預測平台Polymarket預估，民主黨眾院有望250席、參院55席。
針對美國期中選舉情況，外交部向中央社記者表示，外交部持續密切關注美國期中選舉動態。台灣對美工作一向採取不分黨派、廣結善緣且積極交往原則，長期以來也獲得美國國會跨黨派及行政部門的一致支持。
外交部強調，將在此一基礎上持續深化與美國在安全、經貿、科技及教育等各領域的全方位合作，確保美國國會及地方政府對台美關係及雙方共同關切議題的重視及支持。
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