民眾黨推產假延長至14周、陪產假14天修法 白委：朝野立委有高度共識

我國少子女化危機持續加劇，超高齡化與勞動力斷崖提前逼近，民眾黨立法院黨團推動修法，主張將產假由8周延長至14周、陪產檢及陪產假由7天增加至14天。民眾黨立委邱慧洳今天表示，朝野立委大多支持這項修法，目前應該已經達成滿高的共識。

民眾黨今天舉行中央委員會，邀請政治大學勞工研究所教授劉梅君進行專題演講，分別從勞動制度、性別平等與國際趨勢探討台灣育兒支持政策。

劉梅君表示，台灣面臨超高齡化與超低生育率的雙重危機，背後更深層的問題是長期被忽視的「照顧赤字」，傳統「男主外、女主內」的性別分工深植社會，女性往往承擔更多育兒與家務責任，面臨時間貧窮、母職懲罰及工作家庭雙重負擔，甚至被迫犧牲薪資、升遷機會或離開職場。

劉梅君指出，東亞國家普遍存在長工時、職場僵化及家務分工不均等問題，單靠發錢難以扭轉少子女化趨勢，政府除了完善產假、陪產假及親職假制度，更應該推動彈性工時、提高育嬰津貼所得替代率、強化公共托育與照顧服務，育兒支持不僅攸關性別平等，更會直接影響生育意願、人才留任、勞動力供給及年金制度永續。

會後，邱慧洳與民眾黨台北市議員候選人吳怡萱、新北市議員候選人陳語倢、新竹市議員候選人施淑婷共同舉行「14×14育兒新提案，媽媽不用忍，爸爸不缺席」記者會，從女性勞動權益及母親親身經驗出發，聚焦產後身心復原、配偶共同照顧與雙薪家庭育兒困境，呼籲朝野共同完善母性保護與親職支持。

邱慧洳表示，我國現行8周產假，已經超過40年沒有調整，甚至未達國際勞工組織「第183號母性保護公約」所訂14周最低標準，制度顯然跟不上現代家庭需求，民眾黨團主張將產假延長至14周，同時也調整流產假保障，針對妊娠2個月以上、未滿3個月流產者，產假由1周延長至2周；未滿2個月流產者，則由5日增加至10日。

邱慧洳說明，本次修法也兼顧企業負擔，明定雇主依法給付超過原有8周的產假薪資後，可向中央主管機關申請補助，避免延長產假反而增加企業聘僱女性的疑慮。完善母性保護不能只要求女性自行承擔，更不能將所有成本轉嫁企業，政府必須拿出資源，建立勞工與雇主都能接受的制度。

邱慧洳也說，民眾黨主張將產檢假延長至14天，陪產檢及陪產假也增加至14天，並且擴大家庭照顧假與育兒留職停薪保障，相關修法仍在立法院審議及協商程序，希望社會福利及衛生環境委員會召委盡速推進後續協商，力拚在這個會期完成三讀程序。

媒體詢問，民眾黨團推動「性別平等工作法」修法，是否有跟國民黨團進行相關溝通。邱慧洳表示，性工法歷經多次審查與協商，朝野立委都有提出不同版本，「每個版本都有利弊跟不同考量，其實已經達成蠻高的共識」，其實不只有國民黨立委，很多民進黨立委也支持，希望社會福利及衛生環境委員會召委能夠盡速安排協商。