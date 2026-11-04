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獨／接連反對補助健保費？石崇良越洋下指導棋 醫界團體嘆：下不了手

聯合報／ 記者林琮恩陳雨鑫／台北即時報導
近二日，各大醫事職類團體大動作發布聲明反對該項修法，口徑一致程度，令外界側目，背後竟是遠在美國的衛福部長石崇良，親自發送簡訊下指導棋。聯合報系資料照
近二日，各大醫事職類團體大動作發布聲明反對該項修法，口徑一致程度，令外界側目，背後竟是遠在美國的衛福部長石崇良，親自發送簡訊下指導棋。聯合報系資料照

立法院三讀通過「老福法」修正案，要求中央編列預算補助滿65歲、所得稅率20%長者健保費，本周五為行政院決定副署或覆議的最後期限，這一兩天超過十個醫事職類團體發布聲明，反對該項修法，口徑一致，令外界側目，背後竟是遠在美國的衛福部石崇良，親自發送簡訊下指導棋，希望醫藥、社福團體發聲，有團體感嘆，簡直被當選戰打手，難以接受。

對此事件，本報傳訊並致電石崇良部長，但截至11月4日傍晚，未獲回應。

據了解，石崇良在美國出差期間，親自發送簡訊給數位醫藥、社福團體理事長，再由這些理事長轉達其他團體代表及學者專家，要求透過媒體表達立場，還設限應針對衝擊健保財務與世代公平、排擠其他醫療社福資源進行評論。相關領域社團，遂於11月3日至4日，接力發布正式聲明稿。

完整簡訊內容如下為，「『老人福利法』第22條修正案（長者健保費由中央全額補助）一案，需要醫藥團體、社福團體及學者專家，持續公開表達維護全民健保永續的立場，針對衝擊健保財務與世代公平、排擠其他社福與醫療資源發聲，透過媒體露出，爭取社會理解、凝聚支持。」

一位知情人士指出，發送訊息對象包括醫師公會全聯會等團體，在台灣時間昨天上午發出，當時石崇良人正在美國，直至今天上午才返回台灣，他雖未直接收到石崇良訊息，但接到友好團體轉達要求發聲，而全案背後原因，正是目前行政院傾向覆議，但又不希望得罪地方民眾，影響月底選情，因此要求社福、醫界團體一致表達意見，塑造政院「忍痛覆議」形象。

某團體人士感嘆，對單純攻擊「老福法」立法，實在「下不了手」，不論是醫療、社福等專業團體，均無法接受淪為選戰打手，聲明中只能盡量維持專業形象，不偏袒特定政治立場，不做任何政治評論。另一位醫界人士直言，要當政府「御用團體」相當辛苦，被選上理事長者，未必真正代表醫師心聲，而是在乎權力者，是否真正反應醫師心聲，仍有待商榷。

接連發聲的醫事職類團體，包括3日發聲的職能治療師、護理師、牙醫師公會全聯會，及4日發聲的7大醫界團體、醫師公會全聯會。一位熟悉黨政事務人士指出，衛福部醞釀此事已久，在本周五前陸續安排團體發聲，有助維持社會討論程度。

不過，各大醫事職類中，僅藥師公會全聯會，從「老福法」修正案通過至今，並未發布正式聲明。藥師公會全聯會全聯會榮譽理事長黃金舜解釋，現任全聯會理事長林憶君曾任民眾黨籍立委，若貿然發聲恐導致社會各界對藥師產生質疑，為此，由他出面替藥界發聲，投書媒體表達「健保為社會保險，而非選舉贈品」立場，並詳述其倡議。

衛福部健保署前署長李伯璋表示，在野黨此舉讓執政黨進退兩難，在許多民眾心中，政府撥款協助長者繳交健保費，不論是中央、地方支付，「只要省下就好」，且不只高齡長者，許多年輕世代家中長輩退休，健保依附投保其名下，政府補助後便可不必再繳，為支持補助健保政策「隱性年輕世代」，歸根究底，政府應務實面對健保改革，從推動使用者部分負擔著手。

石崇良 補助 健保費 衛福部 老人福利法

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