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台北論壇官網遭網攻暫下架 蘇宏達：促進正向對話的初衷不變

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北論壇基金會董事長蘇宏達。聯合報系資料照
台北論壇基金會董事長蘇宏達。聯合報系資料照

台北論壇官方網站遭受大量網路惡意攻擊，台北論壇基金會董事長蘇宏達今日表示，台北論壇基金會官網暫時下架，遺憾遭惡意技術破壞與噤聲，但不會動搖促進正向對話的初衷，最新資訊將透過臉書粉專發布。

蘇宏達表示，近日台北論壇官方網站遭受極大規模的針對性惡意流量侵襲（DDoS 阻斷服務攻擊）與多點滲透。為確保資料安全並防止系統遭進一步破壞，配合的工程團隊已在第一時間啟動緊急隔離措施，全面關閉網站前台與後台，官網目前暫時下架維護中。

蘇宏達指出，台北論壇始終堅持提供理性、客觀且開放的政策討論平台。面對惡意的技術破壞與噤聲，他深感遺憾，但這不會動搖促進正向對話的初衷。

蘇宏達說明，目前正積極評估後續資安強化與重建方案。最新資訊將透過臉書粉專發布。感謝大家的體諒與支持，也邀請大家一同守護健康、理性的公共討論平台。

台北論壇官方網站遭受大量網路惡意攻擊，台北論壇基金會董事長蘇宏達今日表示，台北論壇基金會官網暫時下架，正積極評估後續資安強化與重建方案，不會動搖促進正向對話的初衷。圖／截自蘇宏達臉書
台北論壇官方網站遭受大量網路惡意攻擊，台北論壇基金會董事長蘇宏達今日表示，台北論壇基金會官網暫時下架，正積極評估後續資安強化與重建方案，不會動搖促進正向對話的初衷。圖／截自蘇宏達臉書

蘇宏達 下架 網攻 台北論壇基金會

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