駁老福法修法漏洞 民團籲卓揆速副署：僅高雄違法限縮補助

藍白在立法院強力推動65歲以上長者有條件免健保費，行政院質疑修法恐刪除原有弱勢長者相關醫療補助。人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩今天向行政院長卓榮泰喊話，強調經盤點各縣市法規，中低收入長者既有醫療補助幾乎不受影響，僅高雄市長年違法限縮資格，呼籲政院盡快副署，並要求高市府限期補正。

立法院會上月16日三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央全額補助健保費；同時刪除原條文中，有關「無力負擔部分負擔費用或健保未涵蓋醫療費用者，地方主管機關應予補助」的規定。根據時程，行政院最晚須在11月6日決定是否副署。

值此前夕，蘇偉碩今日赴行政院大門陳情。他指出，律師賴中強日前敏銳發現修法漏洞，各界也擔憂地方政府恐因此失去補助弱勢長者的法源依據。

不過，蘇偉碩說，經人民監督健保聯盟花費一周比對，盤查全國22縣市的醫療補助地方自治法規後發現，有21縣市皆透過地方自治法規或行政計畫落實或部分落實補助。因此，即便修法後這些自治法規也未抵觸新法，沒有地方制度法規定由上級政府予以函告無效的問題，中低收入老人既有醫療補助不受影響。

話鋒一轉，他提到，盤查過程中，發現高雄市在2011年縣市合併後，其自治法規原已涵蓋所有中低收入老人醫療補助。但2016年卻修改規定，將醫療補助限縮在低收入戶和中低收入戶老人，使85%的中低收入老人失去申請補助的資格，以今年而言人數高達4萬2115人，條件為22縣市最嚴格。

他批評，高雄市政府長達10年違法取消絕大多數中低收入老人的醫療補助申請資格，行政院監督地方自治的督導責任也放任十年未依法行使，聯盟嚴正譴責。

針對此次修法與高雄市爭議，聯盟提出三項訴求，第一，呼籲卓揆盡速副署老福法新法，否則若維持現制，高市府將持續處於違法狀態；第二，行政院與高市府應依法補正，維護高雄4.2萬名弱勢老人的醫療權益；第三，針對高市府長達10年致使弱勢老人失去補助的損失，應制定補償救濟辦法並道歉。