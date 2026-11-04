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爭取產假14周、陪產假14天 白籲立院排案討論

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨4日召開產假、陪產假修法記者會，呼籲立法院儘速討論相關法案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨4日召開產假、陪產假修法記者會，呼籲立法院儘速討論相關法案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「產假14周、陪產假14天，才能讓婦女更安心生小孩！」民眾黨4日召開記者會，盼推動《性工法》修法，增加產假、流產假、產檢假等假別，讓男女可以共同承擔更多育兒責任；被問到其他黨派立場，白委邱慧洳說，藍綠都有很多立委支持產假增加到14周，但勞動部較保留。

產假多多益善

民眾黨立委邱慧洳表示，小孩剛出生是母親最需要休息的時刻，台灣目前只有8周產假，希望可以修正《性工法》第15條等條文，將產假從8周提升到14周，還有將流產假從1周增加至2周，女性產檢假從7天增加到14天，符合14次公費產檢需求，以及男性陪產與陪產檢假從7天增加到14天。

邱慧洳說，根據目前的協調結果，勞動部產假是12周，對於流產假保留，而女性產檢假願意提升到10天，但她們認為還不夠；因此主要是在產假、流產假仍沒共識。邱慧洳呼籲，相關法案已經過4次委員會、2次協商會議討論，期待朝野召委儘速排案，讓有爭議條文進一步獲得討論。

母親要更長休息期

「預產期前4周是母親行動最不方便的時候！」民眾黨台北市議員候選人吳怡萱指出，自己身為新生兒母親感觸很深，在小孩正式出生前、大腹便便時，光是走下樓就很痛苦，更何況搭乘大眾運輸、上班，若小孩剖腹產，更需要長時間恢復，還要坐月子、學習當母親等，產假延長6周不只是文字敘述，對懷孕婦女來說意義非常重大。

政大勞工研究所教授劉梅君分析，女性懷孕至今仍面臨很大挑戰，若身兼勞工，累的時候很難無後顧之憂的休息，且在職場上女性員工懷孕仍容易受到歧視，因此除了延長產假以外，也要增加女性請產假的彈性；另外，員工因為生產離開職務，對雇主在人力調配上有很大影響，政府在人力調配與財務支持上應有更多配套。

跨黨挺14周產假

本報記者詢問其他黨立委對民眾黨版本的立場。邱慧洳回應說，經過多次協商，在產假與陪產假上，勞動部立場採比較硬，而不只國民黨立委支持，也有很多民進黨立委也支持產假增加到14周，還有產檢假14天，未來希望能有更多機會討論。

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