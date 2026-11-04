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衛福部次長稱法無規定敬老卡可買台鐵對號快 葉元之批：傲慢的嘴臉

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委葉元之（左）質詢時怒轟衛福部次長呂建德（右）「看到你對長輩的態度就令人厭惡，傲慢的嘴臉！」圖／截自立法院會議隨選
國民黨立委葉元之（左）質詢時怒轟衛福部次長呂建德（右）「看到你對長輩的態度就令人厭惡，傲慢的嘴臉！」圖／截自立法院會議隨選

立法院財政委員會今天聯席審查115年度中央政府總預算追加預算案。國民黨立委葉元之質詢時指出，有長者用社福點數無法購買台鐵對號座車票問題，詢問衛福部是否願意分攤「社福卡臨櫃購買台鐵對號列車車票案」的建置經費。衛福部次長呂建德卻說「老福法」沒有相關規定，引發葉元之不滿，批評「看到你對長輩的態度就令人厭惡，傲慢的嘴臉」。

葉元之質詢時指出，目前各縣市敬老卡雖已開放搭乘台鐵，但長者只能持卡通過車站閘門，無法購買對號座車票，只能買站票。他說，先前向交通部反映後，交通部已邀集地方政府及衛福部開會討論「社福卡臨櫃購買台鐵對號列車車票案」，初步估算建置經費約6200萬元，其中地方政府願分攤3100萬元、交通部願負擔1550萬元，目前就等衛福部表態。

呂建德回應，大家都很樂意照顧長者，但衛福部有兩項考量，首先，公務人員任何施政都要於法有據，「老福法」中沒有相關規定；其次，敬老卡是各地方政府自行推動的。

葉元之隨即引用「老人福利法」第1條「為維護老人尊嚴與健康，延緩老人失能，安定老人生活，保障老人權益，增進老人福利，特制定本法」，並追問中央主管機關是誰？呂建德回「中央是衛福部啊」，葉元之說「對啊，那怎麼會於法無據？你要不要做的問題而已啊，你願意做就是於法有據，你不願意做就是於法無據。」

呂建德指出，「委員，你要看第三條以下，『老福法』是綜合性立法，綜合性立法當然是衛福部，但其他各部會......」，話還沒說完，葉元之打斷稱，只要衛福部願意，就可以補助。呂建德回「沒有這樣說的」，引發葉元之不滿回嗆「你兇什麼？現在大家幫長輩爭取福利，你在那邊推，還這麼大聲。我講話你搭什麼嘴？這麼囂張，好好講話不行嗎？」

會議主席立委賴惠員出面緩頰說「沒有啦，他沒有兇啦，元之」，並請呂建德回去重新研究「老福法」。葉元之仍不滿呂建德頻頻插話，批評「主管機關願意做就有錢，之前教育部也是一直推，說所有教育事項都歸地方政府，後來中央願意做的時候，還不是拿錢出來了？這就是願不願意的問題，要你照顧長輩這麼難過？你那什麼態度啊？是來吵架嗎？我講話你插嘴，要聽我講完話嗎？看到你對長輩的態度就令人厭惡，傲慢的嘴臉」。

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