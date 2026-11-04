賴總統：歐洲抗議潮訴求包括高通膨 政府撥補油電盼平抑物價

歐洲近期出現群眾示威，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會也提及此事表示，這些抗議的訴求之一是物價上漲、高通膨，政府有注意到這些狀況，這也是在今年度追加預算中編列撥補台電、中油的原因，希望讓民眾不要承受太大的通膨壓力，要請立法院多多支持。

賴清德指出，法國、義大利等國，近期都出現群眾示威運動，法國一開始是由學生發起，主要針對教育資源部分，但現在這些示威的訴求也包括自物價上漲、通膨，政府都很關注，撥補台電中油的追加預算案，要請民進黨立院黨團和在野黨黨團多溝通，爭取在立院盡速通過。

賴清德也說，隨著選舉進入最後階段，各種不實資訊、惡意抹黑與滋擾行為，都可能逐漸增加，操作手法與形式也可能更加複雜。

他表示，近期網路社群上，出現大量以境外門號註冊、卻將所在地標示為台灣的可疑帳號，而且這些帳號的加入時間相當集中，也呈現出固定的操作模式。這些帳號大量出現在各個社群平台，或是特定議題的新聞貼文底下，藉由密集留言、刻意洗版等方式，企圖帶動輿論風向，進一步影響民眾的認知與判斷。

賴清德指出，也有候選人團隊發現，官網遭到惡意的飽和式攻擊，試圖利用大量異常流量癱瘓網站，干擾妨礙正常運作，在台北、高雄、新竹等縣市，也都出現類似的網站遭受攻擊情形，這已經不是一般的選舉攻防，更涉及網路安全，以及民主選舉能否在公平、正常的環境下進行。

他說，除了選舉相關議題以外，近期也出現針對普發現金、65歲以上免繳健保，以及毒駕修法等公共政策議題，刻意透過誤導性資訊，在封閉的社群群組中流傳的情形。這些不實訊息會在這個時間點透過網路傳播，可能讓民眾在不完整或錯誤的資訊下做出判斷，造成社會的不信任與對立，進而形成負面情緒，影響選民投票判斷。

他提醒所有黨公職與候選人團隊，面對錯假訊息跟惡意滋擾時，務必要冷靜，提高警覺，並呼籲支持者，善用官網與官方LINE的「闢謠專區」，主動查證資訊，並將正確資訊分享給身邊的親友，避免錯假訊息持續擴散。

賴清德指出，民主選舉不能受到不當干預，選舉應該讓人民依據候選人的政見、能力與表現做出選擇，而不是受到假訊息或惡意操作的影響，左右台灣人民的選擇。