范雲參選國際自由聯盟副主席 大會通過挺台決議：中國對台不具管轄權

國際自由聯盟全體會員大會睽違15年重返亞洲，今年首度橫跨泰國與台灣舉行。代表民進黨參加大會的立委范雲，此次參選執行副主席。她並提及，大會昨天通過民進黨提出的三項挺台決議，包括中國對台灣不具有合法管轄權與主權，台灣的未來必須由台灣人民透過民主程序決定。

第一階段大會於曼谷告一段落，今天移師台北，會中聚集來自跨越歐洲、亞洲、非洲、美洲超過50個國家、70個組織，達150位代表。

大會昨天通過「今日世界決議文」，肯定賴清德總統提出的和平四大支柱、台灣的民主韌性，以及對全社會防衛韌性的堅持。決議也關切中國對台灣日益常態化的軍事恫嚇及灰色地帶威脅，文中強調民主台灣與威權中國互不隸屬，指出中國脅迫行動不僅破壞台海現狀，更威脅印太安全與國際秩序。

此外，民進黨在會中提出三項決議，也獲大會無異議通過。決議分別為「中華人民共和國國內法律全球域外管轄權之決議」譴責跨國鎮壓，重申絕不允許威權政府在境外噤聲批評者、政治異議人士、公民社會組織或流亡海外之社群，並呼籲民主國家拒絕配合。

另有「維護印太地區航行自由之決議」，強調台海和平穩定攸關全球經濟與國際航運，呼籲印太國家加強海域監控、資訊共享，並支持台灣有意義地參與國際海事安全合作。以及「譴責中國非法主張對台管轄權與主權之決議」，明確指出中國對台灣不具有合法管轄權與主權，台灣政府的正當性來自台灣人民的民主意志，台灣的未來必須由台灣人民透過民主程序決定。

代表民進黨與會的范雲指出，民進黨自1994年開始加入國際自由聯盟成為觀察員至今超過三十年，無論是民進黨或台灣，一直獲得大家的支持與協助。今年是民進黨第11年執政，台灣及民進黨已經準備好，要為自由世界貢獻更多。

范雲表示，台灣除了在全民健保、教育、婦女參政及婚姻平權上累積的豐富經驗，我們更是在中國的威脅下維持多元的民主，她也以自身參與追求民主的經驗訴求，台灣可以貢獻更多，亞洲也可以貢獻更多。

范雲表示，期待歡迎來自世界各地的自由派夥伴齊聚台灣，親身認識台灣的民主社會，也期待持續深化國際合作，讓台灣為全球自由民主發展貢獻更多。